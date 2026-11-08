Karol G canta bajo la lluvia y conquista a sus fans en Monterrey

Karol G reunió a 48 mil personas durante el primero de sus tres conciertos en Monterrey, donde la lluvia no detuvo la fiesta

Ni la lluvia logró detener a Karol G ni a los miles de seguidores que acudieron para disfrutar del primero de sus tres conciertos en Monterrey.

La cantante colombiana ofreció un espectáculo de más de dos horas la noche del viernes 6 de noviembre, en el que reunió a 48 mil asistentes, de acuerdo con la cifra oficial.

Como parte de su gira Viajando por el Mundo TropiTour, la intérprete salió al escenario a las 21:31 horas, acompañada por un grupo de bailarines y una producción con ambientación tropical dividida en seis actos.

Durante la presentación, la lluvia se intensificó en distintos momentos, pero ni la artista ni el público interrumpieron la celebración. Karol G incluso hizo referencia al clima para animar a los asistentes.

“Aquí puede llover, nos mojamos todos, pero la energía a tope que vinimos a pasar una chimba ¿Sí o no?”, expresó ante la multitud, que respondió con entusiasmo.

El repertorio incluyó canciones como Latina Foreva, Un Gatito Me Llamó y QLona. También interpretó Papasito mientras subía a una estructura con forma de guacamaya gigante.

Becky G y el mariachi sorprendieron al público regio

Uno de los momentos destacados llegó cuando Becky G, quien participó como invitada especial, subió al escenario para cantar junto a Karol G el tema Mamiii.

La música mexicana también tuvo un espacio durante el espectáculo. La cantante presentó un vestuario con los colores de la bandera nacional y recibió el acompañamiento de un mariachi que interpretó El Son de la Negra.

Entre los temas que completaron la presentación estuvieron Ese Hombre es Malo, Alguien que te Amaba, TQG, Si Antes Te Hubiera Conocido, Bichota y Tusa.

Karol G ofreció un mensaje de fortaleza a sus seguidores

Además de la música y las coreografías, la colombiana compartió un mensaje sobre la importancia de no dejarse vencer ante las traiciones y las adversidades, sino encontrar la manera de reconstruirse y salir adelante.

La presentación concluyó después de más de dos horas, con la cantante empapada por la lluvia y el entusiasmo de sus seguidores regiomontanos.

La cantante tiene programados otros dos conciertos en el recinto: este sábado 7 de noviembre y el domingo 8.