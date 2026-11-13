Karla Souza protagonizará nuevo spin-off de Grey’s Anatomy

La actriz interpretará a la doctora Carolina “Lina” Hall en una historia ambientada en el oeste de Texas producida junto a Shonda Rhimes.

Karla Souza obtuvo un nuevo protagónico en la televisión estadounidense. La actriz mexicana encabezará el próximo spin-off de Grey’s Anatomy, una producción que llevará el universo de la exitosa serie médica hasta el oeste de Texas.

En esta historia, Souza interpretará a Carolina "Lina" Hall, una doctora que dirige un centro médico en una pequeña comunidad rural. Su personaje es descrito como una mujer marcada por su pasado y de carácter cínico, que tendrá que enfrentar los desafíos de brindar atención médica en una región alejada de las grandes ciudades.

Reencuentro con Shonda Rhimes y calendario de producción

La producción todavía no cuenta con un título oficial y representa el primer proyecto de la franquicia que tendrá como escenario esta región de Texas. Además, marcará el reencuentro de Karla con Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy, con quien trabajó anteriormente en How to Get Away with Murder, donde dio vida a Laurel Castillo.

El estreno está contemplado para la temporada televisiva 2027-2028, mientras que el inicio de grabaciones está previsto para 2027. Por ahora, Karla es la primera actriz confirmada para integrar el elenco.