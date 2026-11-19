Para la actriz, este tipo de reacciones evidencian cómo la atención puede desviarse de los hechos para terminar poniendo en duda a quienes denuncian

Karla Souza manifestó su respaldo a Sasha Sokol en medio de la controversia con Luis de Llano, luego de que la cantante rechazara la disculpa pública del productor por considerar que no reconoció la gravedad de lo ocurrido cuando ella tenía 14 años.

La actriz expresó su admiración por Sasha y pidió evitar que vuelva a ser cuestionada por alzar la voz.

“Yo a Sasha la admiro profundamente. Creo que es responsabilidad de nosotros poder apoyar y no dejar que el sistema vuelva a revictimizar a Sasha y también aplaudirle la valentía”, declaró.

Karla Souza recuerda los cuestionamientos tras su denuncia

Souza también recordó su propia experiencia al denunciar públicamente una agresión sexual en 2018. Contó que, incluso con ocho meses de embarazo, tuvo que enfrentar cuestionamientos de los medios, que le preguntaban por qué no salía a limpiar el nombre del hombre al que había señalado.

Para la actriz, este tipo de reacciones evidencian cómo la atención puede desviarse de los hechos para terminar poniendo en duda a quienes denuncian.

Sasha Sokol sumará asesoría legal en materia penal

Sus declaraciones llegan mientras Sasha continúa buscando justicia por la relación que mantuvo con Luis de Llano durante su adolescencia y después de anunciar que sumará asesoría legal en materia penal a su proceso.