Karla Sofía Gascón revive polémica rumbo al Óscar

La actriz expresó que, en su opinión, muchas personas dentro de la industria cinematográfica no querían que una mujer trans lograra quedarse con la estatuilla

La actriz española Karla Sofía Gascón volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática al recordar la polémica que rodeó su histórica nominación a los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Actriz.

La intérprete aseguró que durante la temporada de premios enfrentó una fuerte campaña de críticas y controversias que, según su percepción, estuvieron influenciadas por el hecho de ser una mujer trans.

Polémica durante la temporada de premios

En una reciente entrevista, la actriz expresó que, en su opinión, muchas personas dentro de la industria cinematográfica no querían que una mujer trans lograra quedarse con la estatuilla.

Incluso afirmó que el ambiente alrededor de su nominación estuvo marcado por una serie de polémicas y ataques que terminaron afectando su participación en diversos eventos relacionados con la temporada de premios.

Resurgen mensajes antiguos en redes sociales

La controversia se intensificó cuando resurgieron en redes sociales antiguos mensajes publicados por la actriz años atrás. Estos comentarios generaron fuertes críticas por parte de usuarios y medios, lo que provocó una ola de debate sobre su candidatura al Óscar y su presencia en las actividades promocionales de la película Emilia Pérez, proyecto que la llevó a competir por el reconocimiento de la Academia.

Una nominación histórica en los Óscar

A pesar de la polémica, la nominación de Gascón marcó un momento histórico dentro de la industria cinematográfica, ya que se convirtió en la primera actriz abiertamente trans en competir por el premio a Mejor Actriz en los Óscar. Este hecho fue visto por muchos como un paso importante en la representación y diversidad dentro de Hollywood.

Impacto emocional y resiliencia

La intérprete también reflexionó sobre el impacto emocional que tuvo enfrentar críticas y ataques en redes sociales durante ese periodo.

No obstante, aseguró que la experiencia le permitió aprender sobre resiliencia y mantenerse firme en su carrera artística, destacando que la nominación representó no solo un logro personal, sino también un mensaje de visibilidad para las personas trans en la industria del entretenimiento.

Nuevos proyectos y debate sobre diversidad

Actualmente, la actriz continúa trabajando en nuevos proyectos internacionales mientras sigue hablando públicamente sobre su experiencia en la temporada de premios.

Sus declaraciones han reavivado el debate sobre la diversidad, la representación y el trato que reciben las minorías dentro del mundo del cine.