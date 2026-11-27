Karla Sofía Gascón dijo estar preocupada y harta de la maldad; el 4 de diciembre estrenará 'Trinidad', su nuevo western.

Karla Sofía Gascón confiesa que vive preocupada desde que se levanta hasta que se acuesta y que está "harta de la maldad" y de la gente "que se llena destruyendo el trabajo que otros hacen", actitudes que precisamente caracterizan a la temible viuda Bronson que interpreta en la película del oeste 'Trinidad', que se estrena el 4 de diciembre.

La actriz madrileña, de 54 años, respondió así, en una entrevista, a la pregunta de si está preocupada por el panorama político y social en España, y ante la celebración de las elecciones generales adelantadas de este próximo domingo.

Pero pese a este pesimismo, plasmado en declaraciones como: "Desde que tengo uso de razón el mundo ha sido un asco, lo que me extraña es que sigamos pensando que tenemos la solución a las cosas que hemos visto que no la tienen", la actriz está en un buen momento personal y profesional. "Virgencita, virgencita que me quede como estoy", bromea al repasar sus proyectos.

Ahora está a punto de estrenar el western 'Trinidad', dirigido por Laura Alvea y José F. Ortuño, ambientado a finales del siglo XIX, cuando una joven española (Gabriela Andrada) llega al salvaje Oeste acompañada de su madre (Paz Vega) y de su hermana (Sofía Allepuz) huyendo de la justicia que la persigue en su país. Allí encontrará a un personaje temible.

"Estamos en un momento en el que hay demasiadas viudas Bronson", dice Gascón en referencia a su papel de malvada, que le resulta "mucho más fácil" de encarnar por lo alejado que está de ella misma.

Sobre su método interpretativo, explica que lo primero que hace es encontrarle la voz adecuada al personaje. "Y en este caso tenía que encontrar la voz de esta señora mayor, amargada, vieja, calmada, sin ganas y con autoridad", remarca.

Una línea de trabajo que, según cuenta, encontró en México, donde antes de su transición actuó en varias telenovelas como 'Corazón salvaje' o 'Hasta el fin del mundo' y donde comenzó a usar el método Meisner, que consiste en que el intérprete "sale de su cabeza", escucha al otro y reacciona de manera directa y honesta a las emociones del presente.