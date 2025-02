Karla Sofía Gascón cierra su cuenta de X por 'campaña de odio'

La actriz nominada a un Óscar por 'Emilia Pérez' denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada a un Óscar por 'Emilia Pérez', cerró este viernes su cuenta en la red social X, a petición de su familia, y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo.

"Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señala Gascón en un comunicado tras la polémica suscitada por unos tuits publicados hace años, unos de contenido racista y otros en los que llega a criticar a los propios galardones.

La actriz, la segunda española nominada a un Óscar después de Penélope Cruz y la primera trans, recuerda que tiene una hija "maravillosa" que proteger, a la que ama "con locura" y que le apoya en todo.

"Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas", señala en referencia al contenido de los mensajes hechos públicos por la revista estadounidense Variety y reproducidos por numerosos medios.

Gascón reconoce que, como parte de la sociedad, ha expresado su desacuerdo o acuerdo con ciertos temas de los que ha tenido una opinión, "muchas veces errónea, que ha cambiado a lo largo de mi propia experiencia"

"Siempre he utilizado mis redes sociales a modo de diario, reflexiones o notas, para más tarde crear historias o personajes, no como algo que fuera a ser escudriñando hasta el último de sus 140 caracteres, ya que a veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo", explica.

La artista, que estuvo nominada también a los Globos de Oro, afirma que ha defendido a "todas y cada una de las minorías de este mundo y apoyado cualquier evento contra el racismo, la libertad de religión o la homofobia, de la misma manera que he criticado la hipocresía que subyace dentro de las mismas, porque con la primera que soy autocrítica es conmigo misma".

Asegura además que jamás le escucharán apoyar una guerra, una injusticia, el extremismo o aplaudir a nadie que oprima a otros seres humanos.

"Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación, vuelvo a pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro. Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé, no soy perfecta. Sacar de contexto o manipular mis palabras para hacerme daño es algo de lo que yo no soy responsable", reitera.

Gascón, que espera tener la oportunidad de dar una explicación mas extensa en algún momento, recuerda que ha llegado donde está gracias a su esfuerzo y trabajo, "sin robar o hacer mal a nadie" y que solo intenta que la dejen vivir en paz, amor y respeto.

"Está claro que hay algo muy oscuro detrás", denuncia, pero advierte: "Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria”.

Los tuits publicados en las últimas horas vienen a engrosar una serie de polémicas, algunas surgidas de declaraciones de la actriz sobre supuestas campañas para desacreditarla en la carrera por la estatuilla.

