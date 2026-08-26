Karla Panini reaparece cantando alabanzas en evento religioso

Mientras algunos usuarios destacaron su acercamiento a la fe, otros aprovecharon la publicación para recordar la polémica que protagonizó hace más de una década

Karla Panini volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se viralizara un video en el que aparece cantando y bailando alabanzas cristianas durante un evento religioso. La exintegrante de Las Lavanderas tomó el micrófono frente a los asistentes y mostró una faceta distinta a la que durante años presentó en televisión.

Las imágenes provocaron reacciones divididas.

Usuarios recuerdan la polémica con Karla Luna

Mientras algunos usuarios destacaron su acercamiento a la fe, otros aprovecharon la publicación para recordar la polémica que protagonizó hace más de una década junto a su entonces compañera Karla Luna y Américo Garza.

Precisamente, varios internautas cuestionaron la presencia de Panini en un evento religioso y señalaron que, desde su perspectiva, la comediante no habría mostrado arrepentimiento por lo ocurrido con Luna. Algunos comentarios incluso cuestionaron si una persona puede encontrar el perdón y una nueva vida a través de la fe después de haber protagonizado una controversia de esta magnitud.

Panini ya había hablado sobre su conversión

Sin embargo, su acercamiento al cristianismo no es algo nuevo. Panini ha hablado anteriormente sobre su conversión y ha explicado que su fe provocó cambios en su vida personal y profesional. Incluso, en años anteriores ya había aparecido compartiendo testimonios y participando en actividades religiosas.

Hasta ahora, Karla Panini no ha emitido una declaración específica sobre las críticas que generó este nuevo video. Lo cierto es que su aparición cantando alabanzas volvió a abrir el debate en redes sociales sobre su pasado, el arrepentimiento, el perdón y la posibilidad de comenzar una nueva etapa a través de la fe.