Karla Panini llama 'parásitos' a familia de Karla Luna

La ex 'Lavandera' Karla Panini aseguró que ella y Américo Garza desenmascarán a la familia de Karla Luna, a quiénes llamó 'parásitos y vividores'

Por: Luz Camacho

octubre, 24, 2021 16:07

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Luego de que la hermana de la fallecida comediante Karla Luna asegurara que Karla Panini le hizo brujería a su ex "comadre morena" para que emporara su estado de salud, Panini arremetió contra la familia de su excompañera de trabajo y aseguró que los iba a desenmascarar junto con su marido Américo Garza.

A través de su cuenta de Instagram @kpaninimx, la exintegrante de "Las Lavanderas" realizó un polémico en vivo donde adelantó que próximamente realizarían un en vivo con el maquillista Daniel Peralta para hablar de la familia de Karla Luna y manifestó que contrario a lo que muchos piensan y ante las constantes críticas, Américo y ella viven tranquilos: "nosotros vivimos a todo dar, todos los días".

"De vez en cuando hay que desenmascarar personas. Como les digo, hay gente que no ha entendido bien esta historia, los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo y mi esposo ante todo esto. Así que es importante hablar de muchas cosas", advirtió.

Familia de Karla Luna está llena de parásitos y vividores: Karla Panini

Panini dijo que si han permanecido en silencio no es por miedo, "nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan".

De acuerdo a la conductora, todas las declaraciones que han hecho la familia Luna, llevan dinero de por medio. "La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores", sentenció.

En algún momento del video, Panini leyó la frase: "Las niñas llevan esa sangre de parásitos también". Aunque después aclaró que no quiso insultar a las hijas de su esposo. "Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones".

Antes de finalizar, Panini destacó que la vida sigue y todo eso ya es pasado, pero "¿por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero. La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático".

A continuación el video donde Erika Luna asegura que su fallecida hermana, Karla luna, fue víctima de brujería: