Karla Panini defiende a sus hijos ante memes de odio

Karla Panini estuvo de invitada en el programa de El Show del 7 y denunció que existen memes de pornografía infantil con las caras de sus hijos

Por: Luz Camacho

noviembre, 03, 2021 17:00

Karla Panini en exclusiva para el programa El Show del 7 de Azteca Noreste dijo que la razón por la que ha vuelto a hablar es porque se metieron con sus hijos.

La polémica conductora recordó el video que se hizo viral en el 2020 de la familia de Karla Luna, donde ellos decían que no podrían ver a las niñas que la fallecida comediante tuvo con Américo Garza.

La regia Karla Panini destacó que el video generó muchísimo dinero a la gente que lo hizo.

Karla Panini asegura que calló por amor a sus cuatro hijos

Asegura que si cayó por tanto tiempo fue por prudencia, sabiduría, respeto y una responsabilidad y mucho amor que tiene para sus cuatro hijos.

Familia de Karla Luna es vividora: Karla Panini

Además dijo que no se cansará de decir que la familia de Karla Luna es vividora, como ya antes los había calificado.

Recalcó que otra cosa que le impedía hablar es porque había un panorama legal pues cuando hay abogados de por medio uno no puede hablar de más.

La conductora menciona que la razón por la que ha salido a hablar es porque actualmente existen memes de pornografía infantil hechos por el grupo que defiende la causa de la familia de Karla Luna y grupos de odio en su contra.

Asegura que Daniel Peralta, el exmaquillista de su excompañera "La Comadre Morena" de "Las Lavanderas", se encontraba en estos grupos y le informó acerca de cómo se mueven para ponerse de acuerdo y atacar en contra de ella y de su esposo Américo Garza y presionar socialmente, así como crear memes de odio.

Confirmó que ya se está procediendo legalmente y que se tienen ubicadas a las páginas de odio, así como los creadores de ellas y los encargados de estos perfiles.

Ante el cuestionamiento de por qué no muestra los memes donde aparecen las caras de sus hijos y las de otros niños que son exhibidos de seguidoras que se salieron de estos grupos de esta supuesta causa, Panini dijo que no lo hace porque es un delito y no va estar exhibiendo a sus niños.