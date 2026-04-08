Karla Díaz anuncia nueva boda tras emotiva propuesta

La cantante Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió por segunda ocasión con su esposo, el cantautor y empresario Daniel Dayz

La cantante y conductora Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió por segunda ocasión con su esposo, el cantautor y empresario Daniel Dayz, luego de semanas marcadas por rumores de una supuesta crisis en su relación.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en 2021, ahora planea celebrar su boda religiosa, un evento que había quedado pendiente y que ambos consideran significativo en esta nueva etapa de su vida.

Una propuesta llena de romanticismo

El anuncio estuvo acompañado de un emotivo video que documenta la propuesta organizada por Dayz, quien rentó una sala de cine para sorprender a la también exintegrante de JNS.

Durante la velada, se proyectó un collage con algunos de los momentos más importantes que han compartido en los últimos cinco años. Al finalizar el video, el cantante se arrodilló y le pidió matrimonio nuevamente, entregándole un anillo de compromiso.

Díaz aceptó de inmediato y compartió su emoción en redes sociales, donde calificó el momento como “mágico” e inesperado.

Según explicó el propio Dayz, la decisión de repetir la propuesta responde a un pendiente importante en su historia: la boda religiosa.

La pareja optó por casarse por el civil en plena pandemia, en una ceremonia limitada, además de enfrentar un momento familiar complicado por la enfermedad del padre de la cantante, lo que impidió realizar una celebración más amplia.

“Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años… ¡no lo puedo creer!”, expresó Díaz, quien adelantó que compartirá con sus seguidores cada detalle de los preparativos rumbo al enlace.

Desmienten rumores de separación

El anuncio también llega después de que, a mediados de marzo, surgieran versiones sobre una presunta crisis matrimonial, atribuida a dificultades personales.

Ante ello, la pareja decidió pronunciarse públicamente para frenar las especulaciones. En un video difundido en redes, ambos aseguraron que su relación se mantiene sólida.

“Estamos más enamorados y felices que nunca”, afirmaron, al tiempo que pidieron a sus seguidores no dejarse llevar por información sin fundamento.

Aunque aún no han revelado la fecha de la ceremonia religiosa, la expectativa ya crece entre sus seguidores, quienes han acompañado a la pareja a lo largo de su historia.