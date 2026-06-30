Karely Ruiz sorprende con resultado de su nueva cirugía estética

A través de un video publicado en sus redes sociales, Karely mostró cómo luce tras la intervención y expresó su felicidad con el resultado.

La influencer Karely Ruiz sorprendió a sus millones de seguidores al revelar por primera vez el resultado de la cirugía estética a la que se sometió días atrás, un procedimiento que, según explicó, decidió realizar por motivos de salud y bienestar personal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Karely mostró cómo luce tras la intervención y expresó su felicidad con el resultado. “Por fin pude mostrarles el resultado… ya no más bubis hasta el ombligo, estoy tan feliz con mi resultado”, escribió junto a la publicación.



La creadora de contenido explicó previamente que tomó la decisión de reducir el tamaño de sus implantes debido a las molestias físicas que le ocasionaban, especialmente después de convertirse en madre. Además, señaló que este cambio representa el inicio de una nueva etapa en su vida.

El video rápidamente acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de seguidores que elogiaron su nueva apariencia y destacaron que la decisión responde a una elección completamente personal.

Karely también agradeció el apoyo que recibió durante su recuperación y aseguró que se encuentra evolucionando favorablemente tras la cirugía. Aunque aún continúa en proceso de recuperación, afirmó sentirse satisfecha con los resultados obtenidos.

La influencer había adelantado días antes que la intervención no obedecía únicamente a un tema estético, sino que buscaba dejar atrás una etapa de su vida y mejorar su calidad de vida. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales sobre los cambios físicos después de la maternidad y la libertad de cada persona para decidir sobre su cuerpo.

Con esta publicación, Karely Ruiz volvió a colocarse entre las tendencias en redes sociales, donde sus seguidores continúan reaccionando al cambio físico que decidió compartir con el público.