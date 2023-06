Karely Ruiz publica polémico mensaje y preocupa a sus fans

La influencer regiomontana publicó una historia de Instagram con un mensaje que dejó preocupados a sus millones de seguidores

Por: Patricia Agüero

Junio 02, 2023, 12:09

Karely Ruiz es una de las influencers con mayores seguidores en sus redes sociales, tan solo en Instagram tiene poco más de 9 millones de usuarios que están al pendiente de cada una de sus publicaciones.

Es por eso que un mensaje publicado en las historias de Instagram de Karely no pasó desapercibido para sus millones de seguidores a quienes dejó preocupado.

La historia de una fotografía de ella con los ojos cerrados fue acompañada con el siguiente mensaje:

'No estoy en mi mejor momento mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes, pero saben algo, soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer, por nada ni nadie, así que para adelante que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal, Dios está conmigo', se lee en parte del mensaje.

La influencer regiomontana finalmente pidió a sus seguidores que no la dejen caer:

'Sólo no me dejen caer que ya a este paso no confío ni en mi propia sombra', finaliza el mensaje en la historia de Instagram.





Aunque la llamada 'Reina de Onlyfans' no ofreció más detalles al respecto, sus seguidores no tardaron en reaccionar dejándole palabras de aliento.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero del año en curso, Karely Ruiz compartió un mensaje parecido en el que presentaba algunos problemas de salud.

'En este momento de mi vida pase un proceso muy difícil tuve que raparme ya que tenía problemas de alopecia por el estrés lloraba mucho', escribió Karely Ruiz.

Karely Reuiz continúa subiendo contenido a sus redes sociales, al mismo tiempo que continúa apoyando causas sociales.