Karely Ruiz cancela evento tras violento asalto en su casa

Tras darse a conocer la cancelación, Karely publicó un video en el que, acompañada de su esposo, narró por primera vez cómo vivieron el asalto

La influencer Karely Ruiz canceló por segunda ocasión consecutiva un evento programado en Puebla, luego del violento asalto que sufrió recientemente en su domicilio de Nuevo León. La convivencia con sus seguidores fue pospuesta hasta nuevo aviso, mientras la creadora de contenido continúa recuperándose de lo ocurrido.

Tras darse a conocer la cancelación, Karely publicó un video en el que, acompañada de su esposo, narró por primera vez cómo vivieron el asalto.

La influencer confesó que el episodio la dejó con miedo y ansiedad, además de revelar que los delincuentes ingresaron a su casa mientras dormían, golpearon a su esposo y destruyeron sus teléfonos celulares para impedir que pidieran ayuda.

Un Apple Watch les permitió solicitar ayuda

Durante el video, Karely explicó que lograron pedir auxilio gracias a un Apple Watch, ya que era el único dispositivo con el que pudieron comunicarse con los servicios de emergencia.

También relató que un amigo que se encontraba dentro de la vivienda hizo ruido para alertar a los vecinos, quienes finalmente ayudaron a que las autoridades llegaran al lugar.

La influencer también desmintió los rumores que aseguraban que el asalto había sido inventado para generar publicidad. Entre lágrimas, afirmó que tanto ella como su familia continúan afectados emocionalmente y confirmó que actualmente reciben apoyo psicológico para enfrentar las secuelas que dejó el ataque.

Como consecuencia de estos hechos, Karely Ruiz decidió cancelar nuevamente su visita a Puebla y explicó que, por ahora, su prioridad es garantizar la seguridad de su familia. Además, reveló que dejará la casa donde ocurrieron los hechos, ya que su domicilio fue expuesto y ya no se sienten tranquilos viviendo ahí.

Investigación continúa abierta

Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con los responsables, Karely agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y aseguró que poco a poco intentará retomar sus actividades. Sin embargo, reconoció que el asalto cambió por completo la tranquilidad de su familia y que necesitará tiempo para recuperarse de esta difícil experiencia.