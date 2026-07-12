Karely Ruiz acusa fraude y ofrece recompensa por albañil

Karely aseguró que lo que más le duele no es el dinero, sino haber confiado en alguien que, según su versión, abusó de esa confianza

Karely Ruiz denunció en redes sociales haber sido víctima de un presunto fraude, luego de asegurar que un albañil al que contrató para realizar una obra de construcción desapareció tras recibir un pago superior a los 200 mil pesos como anticipo. La influencer pidió ayuda a sus seguidores para localizar al trabajador y ofreció una recompensa por información sobre su paradero.

A través de sus publicaciones, la creadora de contenido identificó al hombre como Marco A. Ruiz y explicó que, después de recibir el dinero, dejó inconcluso el trabajo y dejó de responder llamadas y mensajes. También compartió una fotografía del presunto responsable para facilitar su localización.

Publicación genera opiniones divididas en redes sociales

La denuncia rápidamente se volvió viral y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron a Karely y compartieron su publicación para ayudarla, otros cuestionaron que hubiera entregado una cantidad tan importante por adelantado.

Ante las críticas, Karely respondió que los anticipos son una práctica común en los trabajos de construcción y lamentó que muchas personas responsabilicen a las víctimas en este tipo de casos. Además, aseguró que lo que más le duele no es el dinero, sino haber confiado en alguien que, según su versión, abusó de esa confianza.

Continúa buscando al presunto responsable

Hasta el momento, la influencer no ha informado si presentó una denuncia formal ante las autoridades. Mientras tanto, su publicación continúa acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios que intentan ayudarla a localizar al presunto responsable.