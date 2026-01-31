¿Kanye West se detiene a un puesto de “Super Tacos” en CDMX?

También se especula que su hija Northwest podría venir a cantar con su padre, sin embargo, esta información aún no es confirmada

El cantante Kanye West, más conocido como Ye, se encuentra en Ciudad de México desde la tarde del miércoles, donde circuló en redes sociales, unos videos donde estaba realizando su prueba de sonido en la Plaza de toros México.

Durante estos días ha estado circulando un video viral del Cantante, en donde se baja y pasa por un puesto de Super Tacos, al ver el video, muchos fans pensaron que compraré unos tacos, pero esto no fue así.

El Cantante ingresó a un establecimiento la tarde del jueves. También se fue a cenar a Pujol, un restaurante ubicado en CDMX.

Se espera que el cantante se presente este viernes 30 y sábado 31 de enero en la Ciudad de México.

La primera fecha está agotada, mientras que la segunda quedan pocos boletos. También se especula que su hija Northwest podría venir a cantar con su padre, sin embargo, esta información aún no es confirmada.