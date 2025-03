Kanye West: la 'mafia Kardashian' me impide criar a mis hijos

El rapero y productor estadounidense Kanye West, conocido como Ye, denunció este sábado que la "mafia Kardashian", en referencia a la familia de su exesposa, Kim Kardashian, le está impidiendo criar a sus hijos.

Esos derechos, señaló en un mensaje todo en mayúsculas, le han sido denegados "por la mafia Kardashian, Hulu, Disney y una agenda más grande que usa a los niños negros criados selectivamente como plataformas para influir en la gente negra".

Según declaró a la revista People en 2020 una fuente cercana a Ye, el artista sufre episodios maníacos y depresivos relacionados con un trastorno de bipolaridad.

Kanye West y Kim Kardashian empezaron a salir en 2011 tras años de amistad. Se casaron en 2014, se divorciaron en 2022 y tienen cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

People destacó a mediados del pasado enero que, aunque en el acuerdo de divorcio decidieron la custodia física y legal conjunta de sus dos hijas y dos hijos, Kardashian es la cuidadora principal de estos.

I DONT WANT TO JUST “SEE” MY KIDS. I NEED TO RAISE THEM. I NEED TO HAVE SAY SO OF WEAR THEY GO TO SCHOOL AND WHO THEIR FRIENDS ARE AND WHOS HOUSES THEY SLEEP OVER WEATHER MY DAUGHTERS WEAR LIPSTICK AND PERFUME ALL THESE RIGHTS HAVE BEEN TAKEN FROM ME BY THE KARDASHIAN MOB…