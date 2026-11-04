Kanye West confirma su regreso a México con concierto en 2027

En su regreso a México, el 30 y 31 de enero de 2026, Ye repasó distintas etapas de su carrera con canciones como Heartless, Power y Runaway.

Kanye West volverá a la Ciudad de México el viernes 19 de marzo de 2027. El rapero estadounidense, que actúa bajo el nombre de Ye, incluyó la presentación en el calendario oficial de su gira poco más de un año después de los dos conciertos con los que puso fin a una ausencia de más de 17 años de los escenarios mexicanos.

La capital es, por ahora, la única ciudad mexicana en la agenda oficial de Ye. El anuncio, difundido el 3 de noviembre, confirmó la fecha de la presentación. El horario, los invitados y el repertorio siguen por definirse públicamente.

De los conciertos de enero a una gira con nuevo material

En su regreso a México, el 30 y 31 de enero de 2026, Ye repasó distintas etapas de su carrera con canciones como Heartless, Power y Runaway.

También compartió el escenario con su hija North West, quien lo acompañó en Only One y Talking y presentó Piercing on My Hand durante la primera noche.

Aquellas fechas también sirvieron para adelantar material. Interpretó All the Love en la capital antes de incluirla en Bully, el álbum de 18 canciones que publicó el 28 de marzo de 2026. En sus conciertos de abril en California, el rapero ya incorporó más temas de ese disco, entre ellos «Father», y mantuvo en el repertorio canciones como Stronger y Runaway.

¿Cómo ha sido el espectáculo en otras ciudades?

La presentación en Ciudad de México se anunció como parte de The Greatest Show on Earth. En California, la producción giró en torno a una estructura semiesférica sobre la que actuó Ye.

Las proyecciones transformaban su superficie en un planeta en movimiento y, en otros momentos, en un paisaje lunar.

El montaje para la capital mexicana aún no se ha detallado. La última vez que Ye actuó en la ciudad también recurrió a una escenografía de inspiración lunar, con una plataforma circular rodeada de humo y efectos pirotécnicos.