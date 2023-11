Justin Timberlake huye a México tras revelaciones de Britney

En medio del torbellino mediático provocado por las revelaciones de Britney Spears en su nuevo libro de memorias, "The Woman in Me", Justin Timberlake ha decidido alejarse de Los Ángeles.

Según imágenes captadas por el Daily Mail, el cantante de 42 años fue visto llegando a Cabo San Lucas, México, tras abandonar la ciudad de las estrellas.

En las fotografías, Timberlake aparece saliendo de un jet privado, luciendo una camiseta blanca estampada, pantalones deportivos grises, tenis blancos, una gorra de béisbol y gafas de sol.

El artista mostró una sonrisa mientras llevaba en brazos a su hijo menor, Phineas, de 2 años, dirigiéndose hacia un carrito de golf. Según informes, el viaje tiene como objetivo disfrutar de unas vacaciones familiares, sugiriendo que su esposa, Jessica Biel, y su hijo mayor, Silas, de 8 años, posiblemente estén acompañándolo.

Estas imágenes marcan la primera aparición pública de Timberlake desde la publicación del libro de Britney Spears, que desató una ola de reacciones en las redes sociales. Timberlake incluso tuvo que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram debido a los mensajes "odiosos y repugnantes" que recibió por parte de algunos usuarios, según fuentes cercanas.

La situación también afectó a Jessica Biel, quien se encontró con comentarios negativos debajo de sus publicaciones. En respuesta, la actriz de 41 años optó por limitar los comentarios en su perfil para mantener a raya las críticas.

Esta decisión de Timberlake, de refugiarse en México, llega en un momento de intensa atención mediática, mostrando cómo las celebridades enfrentan la presión mediática y las críticas públicas en la era de las redes sociales.

