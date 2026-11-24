El cantante repasará 30 años de carrera en una docuserie de Apple TV que abordará su relación con Britney Spears, Jessica Biel y su arresto en 2024

El cantante Justin Timberlake se prepara para contar su versión de algunos de los episodios que han marcado su vida personal y trayectoria musical en "TIMBERLAKE", una nueva serie documental de cuatro capítulos que llegará a la plataforma Apple TV en diciembre de 2026.

La producción ofrecerá un recorrido por sus tres décadas de carrera, desde sus primeros años con la agrupación NSYNC hasta su consolidación como solista, además de abordar las controversias que han mantenido al artista en el centro de la atención pública.

El primer adelanto, presentado este 23 de noviembre, muestra al intérprete visiblemente emocionado durante distintas entrevistas y reflexiones sobre su historia, su matrimonio con Jessica Biel y los momentos complicados que ha enfrentado.

Britney Spears y las controversias de su relación

Uno de los temas que tendrá espacio en el documental será el romance que Justin Timberlake mantuvo con Britney Spears entre 1999 y 2002, una relación que acaparó la atención de los medios de comunicación.

El avance incluye imágenes de archivo de ambos durante aquellos años, así como comentarios de la madre del cantante, quien recuerda la enorme exposición mediática que rodeaba a la pareja.

La relación volvió a generar controversia en 2023, cuando Spears publicó sus memorias, "The Woman in Me". En el libro, la cantante contó que quedó embarazada durante su noviazgo con Timberlake y que decidió interrumpir el embarazo en el año 2000, cuando tenía 19 años.

De acuerdo con su relato, ambos consideraban que eran demasiado jóvenes para convertirse en padres y que el cantante no estaba preparado para asumir esa responsabilidad.

Su arresto en 2024 también será abordado

Otro de los episodios que formará parte de la producción es la detención de Timberlake en junio de 2024, en los Hamptons, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol.

El cantante fue interceptado por agentes policiales después de que presuntamente ignorara una señal de alto mientras conducía un BMW X7. Durante la intervención, reconoció haber consumido "un martini" y expresó preocupación por las posibles consecuencias del incidente para su gira mundial Forget Tomorrow.

Posteriormente, llegó a un acuerdo judicial y se declaró culpable de un cargo reducido por conducir con facultades disminuidas. Como parte de la resolución, aceptó pagar una multa de 500 dólares, además de un recargo de 260 dólares y realizar una declaración pública sobre los riesgos de conducir después de consumir alcohol.

La docuserie incluirá imágenes de las cámaras corporales de los policías que participaron en su detención.

Jessica Biel hablará de su matrimonio con el cantante

La vida familiar de Timberlake también tendrá un espacio importante. Su esposa, la actriz Jessica Biel, aparecerá en el documental para recordar cómo fue conocer al artista y hablar sobre los desafíos que han enfrentado durante su relación.

En una de las intervenciones del adelanto, Biel comenta que cuando conoció al cantante no era como ella lo había imaginado y añade: "Creo que tenemos que abordar algunas cosas".

Por su parte, Timberlake expresa el cariño que siente por su esposa mientras aparecen fotografías de ambos: "Ella es lo mejor que me ha pasado. Eso es algo que hice bien".

La pareja también enfrentó una controversia en 2019, cuando se difundieron fotografías del cantante tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwright durante una salida en Nueva Orleans. En aquel momento, Timberlake publicó una disculpa y atribuyó su comportamiento al consumo de alcohol.