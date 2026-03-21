Justin Timberlake enfrentó arresto por manejar intoxicado

El intérprete fue interceptado por elementos policiales luego de cometer varias infracciones de tránsito, entre ellas no respetar una señal de alto

El cantante Justin Timberlake volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que este 20 de marzo de 2026 se difundiera el video de su arresto ocurrido en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, donde fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

El material, que había permanecido bajo resguardo, fue dado a conocer tras un proceso legal en el que el artista intentó impedir su publicación, argumentando posibles afectaciones a su imagen. Sin embargo, las autoridades autorizaron su difusión con ciertas ediciones.

Las razones detrás de la detención

De acuerdo con los reportes oficiales, el intérprete fue interceptado por elementos policiales luego de cometer varias infracciones de tránsito, entre ellas no respetar una señal de alto y circular fuera de su carril.

Al momento de la revisión, los agentes detectaron signos de intoxicación, como ojos enrojecidos, dificultad para mantener el equilibrio y comportamiento errático, lo que derivó en la aplicación de pruebas de sobriedad en el lugar.

Lo que evidencian las imágenes del arresto

En las imágenes difundidas se observa a Justin Timberlake intentando realizar las pruebas de coordinación indicadas por los oficiales, aunque presenta dificultades para completarlas de manera adecuada.

Durante el procedimiento, el cantante se muestra visiblemente nervioso y reconoce haber consumido alcohol previamente. Además, el video deja ver momentos de confusión mientras sigue las instrucciones de los elementos de seguridad.

Tras no superar las pruebas, el artista fue esposado y trasladado bajo custodia, en un hecho que en su momento generó atención internacional.

🚨 BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/HrEWCjZAKj — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

Cómo se resolvió el caso legal

El proceso legal concluyó con un acuerdo que permitió reducir los cargos en su contra. Justin Timberlake se declaró culpable de una infracción menor, evitando así consecuencias penales más graves.

Como parte de la resolución, el cantante pagó una multa de 500 dólares, realizó 25 horas de servicio comunitario y enfrentó la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de 90 días.

Reacciones tras la difusión del video

La publicación del material reavivó la polémica en torno al caso, generando reacciones divididas en redes sociales y entre seguidores del artista.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la conducta del cantante, especialmente al tratarse de un incidente ocurrido en medio de su actividad profesional y giras internacionales, lo que ha provocado un nuevo debate sobre su imagen pública.