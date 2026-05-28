Justin Long protagonizará nuevo video de Ariana Grande

El actor Justin Long aparecerá en el videoclip de 'hate that i made you love me', el nuevo sencillo de de su próximo álbum titulado Petal, de Ariana Grande

La cantante Ariana Grande estrenará el próximo 1 de junio el videoclip de hate that i made you love me, tema que fungirá como el primer sencillo de su próximo álbum titulado Petal, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de mayo de 2026.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre los seguidores de la cantante es la participación del actor Justin Long como protagonista del video musical.

Un thriller vintage con inspiración de terror

De acuerdo con los primeros reportes y teorías compartidas por fans en redes sociales, el videoclip tendrá una estética inspirada en los thrillers de los años 60, con escenas de persecución, accidentes automovilísticos y una atmósfera de suspenso.

Justin Long stars in Ariana Grande’s upcoming music video for “hate that i made you love me.”



Premiering Monday, June 1st. pic.twitter.com/S5Z7CyB3pY — Film Updates (@FilmUpdates) May 27, 2026

Las imágenes filtradas muestran a Ariana Grande utilizando un llamativo vestido amarillo mientras participa en secuencias cinematográficas que recuerdan al cine clásico de terror y misterio.

La participación de Justin Long ha provocado especulaciones sobre una posible inspiración en películas como Jeepers Creepers, franquicia de terror donde el actor ganó notoriedad como uno de los llamados “scream kings” modernos.

Seguidores de la cantante han comparado este nuevo proyecto visual con el exitoso videoclip de thank u, next, donde Ariana Grande rindió homenaje a varias películas icónicas de los años 2000.

Ahora, la artista parece apostar nuevamente por referencias cinematográficas, aunque con una estética más oscura y enfocada en el suspenso.

¿Quién es Justin Long?

Justin Long, nacido el 2 de junio de 1978 en Connecticut, es un actor, comediante, director y guionista estadounidense reconocido por su trayectoria en películas de comedia y terror.

Saltó a la fama con filmes como Jeepers Creepers, Dodgeball, Accepted, Live Free or Die Hard y Drag Me to Hell, además de prestar su voz a Alvin en la saga Alvin and the Chipmunks.

También es recordado por protagonizar la campaña publicitaria “Get a Mac” de Apple y por sus recientes participaciones en producciones de terror como Barbarian y Tusk.

El álbum Petal marcará una nueva etapa en la carrera musical de Ariana Grande y ha generado expectativa por la estética visual y sonora que la cantante ha comenzado a mostrar en sus recientes proyectos.

Hasta el momento, la artista no ha revelado más detalles oficiales sobre el videoclip ni sobre el concepto completo del disco.