Justin Bieber y Hailey acuden a la boda de Finneas O'Connell

En un evento al aire libre, la pareja deslumbró con sus atuendos de etiqueta y despertó el elogio de sus seguidores en redes.

La empresaria y modelo Hailey Bieber sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de románticas imágenes junto a su esposo, el cantante Justin Bieber, durante la boda del destacado músico y productor Finneas O'Connell y la creadora de contenido Claudia Sulewski.

En la publicación, que superó rápidamente el millón de "me gusta", se observa a la pareja luciendo deslumbrantes atuendos de gala en un amplio jardín al aire libre durante la celebración.

Hailey deslumbró con un vestido tono verde lima de corte bajo y peinado recogido, mientras que Justin optó por un traje negro clásico con corbata a juego y gafas de sol oscuras.

Pese a no incluir ninguna descripción ni dar contexto sobre la ubicación exacta o la celebración en la que se encontraban, la modelo acompañó la galería únicamente con emoticonos de corazones rojos; las imágenes tomadas durante el enlace matrimonial revelaron su presencia entre los invitados de honor, desatando una ola de elogios hacia el estilo y la complicidad de la pareja.

Esta serie de postales se suma a la constante interacción de la modelo en sus plataformas digitales, donde frecuentemente comparte fotografías románticas junto al intérprete canadiense, presumiendo su vida en pareja y reafirmando la sólida relación que mantienen.