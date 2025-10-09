Justin Bieber se vuelve viral al 'bailar' al ritmo de mariachis

El cantante canadiense sorprendió en Los Ángeles al bailar y cantar junto a mariachis, volviéndose tendencia en redes sociales

Justin Bieber volvió a capturar la atención de las redes sociales, pero esta vez por una inesperada razón: su encuentro con mariachis. Durante un partido de fútbol en Los Ángeles, California, el cantante canadiense fue sorprendido por la música y, lejos de ignorarla, se acercó a los músicos, comenzó a bailar y se unió a la interpretación de “Hermoso Cariño”, clásico de Fernando Z. Maldonado.

El video de la interacción se volvió viral, generando una ola de comentarios entre los fanáticos, que iban desde halagos hasta divertidas comparaciones sobre su particular forma de bailar rancheras. Frases como “Está invitado a la carne asada” y “Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco”.

Recientemente se convirtió en el acto mejor pagado de Coachella, con cinco millones de dólares por fin de semana, impulsado por el éxito de sus nuevos álbumes Swag y Swag II.

@migajeros.beliebe Justin Bieber en SRGN studios, amando él Mariachi Mexicano.