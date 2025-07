Justin Bieber lanza su disco SWAG y responde a los paparazzi

El cantante canadiense Justin Bieber ha lanzado su nuevo disco, con el título de SWAG, el séptimo de su carrera, que llega cuatro años después de su último trabajo, Justice.

El disco incluye 21 canciones, entre ellas Dadz Love, Devotion y Therapy Session. Con una duración de poco menos de una hora, Justin Bieber colabora con numerosos raperos en Swag, como Sexxy Red, Cash Cobain y Gunna.

con 21 canciones -algunas meras conversaciones- con las que aprovecha para saldar deudas con los paparazzi y responder a quienes le critican y hablan más de su salud mental que de su música.

En algunas de las canciones, a modo de prólogo, aparecen frases dichas por el cantante canadiense en sus habituales peleas con los periodistas que les persiguen a él, a su mujer, Hailey, y a su hijo de diez meses, Jack Blue, con quienes ahora está pasando unos días de vacaciones en Mallorca.

Según había anticipado la revista The Hollywood Reporter, el cantante viajó a finales de abril a Islandia para dar los últimos retoques al proyecto.

Ayer mismo había publicado en Instagram una foto y un video con las que han sido las canciones de este álbum. Entre los nombres estaba la palabra "Swag", que protagoniza a su vez carteles del artista que se han visto en Reikiavik y en Los Ángeles, que al final es el título que ha escogido para su nuevo trabajo.

En la foto y el video promocionales difundidos por el propio artista, ambos en blanco y negro, aparecen de fondo su mujer, Hailey Bieber, con la que se casó en 2018, y su hijo, Jack Blues, nacido en agosto del año pasado, a veces sostenidos sobre su cabeza.

Según THR, en estos cuatro años desde el lanzamiento de "Justice" ha habido otros cambios significativos en su vida: a nivel profesional se separó en 2023 de quien había sido su mánager desde 2008, Scooter Braun, quien intuyó todo su potencial cuando todavía era un adolescente.

En los últimos meses, el cantante ha compartido además múltiples publicaciones en línea sobre la intrusión de los paparazi en su vida privada.

La discografía de Bieber incluye los álbumes de estudio "My World 2.0" (2010), "Under the Mistletoe" (2011), "Believe" (2012), "Purpose" (2015), "Changes" (2020) y "Justice". "Under the Mistletoe" fue su primer disco navideño.