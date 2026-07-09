Justin Bieber encabezará el show de la final del Mundial FIFA™

Justin Bieber actuará en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el próximo 19 de julio

Justin Bieber fue confirmado como uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, que se disputará el próximo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Será la primera ocasión en que una final de la Copa del Mundo cuente con un espectáculo musical durante el descanso, una producción que tendrá una duración aproximada de 11 minutos y que será dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Bieber compartirá escenario con artistas previamente anunciados como Madonna, Shakira y BTS, además del cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por estudiantes de una escuela primaria de Staten Island.

Coldplay también participará en la presentación, mientras que personajes de Sesame Street y The Muppets formarán parte del espectáculo, de acuerdo con el anuncio realizado por la FIFA y Global Citizen.

Un concierto con causa

El espectáculo respaldará el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de distintas partes del mundo.

Hasta el momento, el programa ya ha conseguido alrededor de 50 millones de dólares gracias a la venta de entradas para la Copa Mundial.

En un comunicado, Justin Bieber destacó la importancia del evento y del objetivo solidario que impulsa.

"Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo", expresó el cantante, quien también aseguró sentirse agradecido por participar en un espectáculo que contribuye a ampliar las oportunidades educativas para miles de niños.

Bieber vuelve a los grandes escenarios

La participación del intérprete canadiense llega después de su regreso a los escenarios en abril, cuando encabezó el festival Coachella, marcando su primer gran concierto desde la cancelación de su gira mundial en 2022 debido a las complicaciones derivadas del síndrome de Ramsay Hunt.

En semanas recientes, Bieber también apareció de manera sorpresiva durante el Draft de la NHL 2026 en Buffalo para anunciar la primera selección de los Toronto Maple Leafs.

El cantante y su esposa, Hailey Bieber, asistieron a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ celebrada en Los Ángeles antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.

Además, el artista mostró públicamente su apoyo a la selección de Canadá durante su participación en el torneo, alentando a sus seguidores a enviar mensajes de apoyo al equipo antes de su eliminación frente a Marruecos.