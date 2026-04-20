Justin Bieber emociona al dedicar serenata a Billie Eilish

La aparición sorpresa de Eilish durante 'One Less Lonely Girl' se convirtió en uno de los momentos más icónicos de un festival en Estados Unidos

El cantante Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más emotivos del Coachella 2026 al invitar al escenario a Billie Eilish durante su interpretación del clásico “One Less Lonely Girl”.

La escena evocó los primeros años de carrera del canadiense, cuando solía subir a una fan al escenario para dedicarle esa canción.

En esta ocasión, la elegida fue Eilish, quien ha reconocido en múltiples ocasiones haber sido seguidora del artista desde su infancia.

La cantante subió visiblemente emocionada, cubriéndose el rostro y riendo nerviosamente, mientras Bieber la guiaba hasta una silla en el centro del escenario.

Ahí, el intérprete le cantó directamente, en una escena que fue celebrada por el público como un momento “icónico” y cargado de simbolismo.

Ambos artistas ya habían coincidido previamente e incluso colaboraron en el remix de “Bad Guy”, pero este encuentro en vivo marcó un momento especial para los fans.

El gesto de Hailey Bieber

Tras el concierto, trascendió que Hailey Bieber, esposa del cantante, fue quien animó a Eilish a subir al escenario, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

ELA NÃO ESPERAVA MESMO! Billie Eilish estava curtindo “One Less Lonely Girl” até que Hailey Bieber a empurrou para ser levada ao palco com Justin Bieber.



Eles aparentemente planejaram o momento sem avisar a Billie. 🥺 pic.twitter.com/TJwfcuk9Ed — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) April 19, 2026

Usuarios destacaron el gesto como una muestra de confianza y complicidad, celebrando la espontaneidad del momento.

El espectáculo, de casi dos horas, también contó con la participación de artistas como SZA, con quien Bieber interpretó “Snooze”; Sexyy Red, en el tema “Sweet Spot”; y Big Sean, con quien repasó éxitos como “As Long As You Love Me”.

El repertorio combinó canciones de sus álbumes más recientes con un recorrido nostálgico por sus inicios, incluyendo videos y referencias a su etapa viral en plataformas digitales.

Tras sus presentaciones en Coachella, han surgido rumores sobre una posible gira, luego de que seguidores detectaran actualizaciones en su sitio web relacionadas con futuros conciertos.