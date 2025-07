'Jurassic World' arrasa en su estreno en taquilla con 318.3 MDD

'Jurassic World: Rebirth' ('Jurassic World: El renacer'), la nueva entrega de las aventuras de dinosaurios, arrasó este fin de semana en taquilla, con una recaudación de 318.3 millones de dólares en todo el mundo (147 millones en Estados Unidos), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Con Scarlett Johnasson a la cabeza, la película que continúa la saga iniciada en 1993 por Steven Spielberg, se quedó cerca del récord que mantiene 'Lilo & Stitch', que sigue siendo la mejor apertura de este año, con 341 millones de dólares conseguidos en su primer fin de semana en las salas, en el mes de mayo.

Aunque en el caso de la cinta de animación, contó con un día extra debido a la festividad del Memorial Day en Estados Unidos, así que su cifra corresponde a cuatro jornadas en los cines.

En segunda posición este fin de semana se situó 'F1', la historia de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, que añadió 149.6 millones de dólares a su recaudación, que se eleva a 293.6 millones en su segunda semana en las salas.

Una cifra que convierte a este filme en el más taquillero entre los centrados en el mundo del automovilismo al batir a 'Ford v Ferrari' ('Le Mans '66'), que en su carrera comercial consiguió 226.3 millones de dólares en 2019.

'How to Train Your Dragon' ('Cómo entrenar a tu dragón'), la exitosa saga de animación, sigue sumando dinero y con los 62.9 millones de este fin de semana, alcanza los 516.9 millones, lo que afianza su quinto puesto en el listado de más taquilleras de 2025.

'Elio', otra cinta de animación, de Pixar, continúa por debajo de lo esperado, pero obtiene otros 24.7 millones de dólares, para un total de 96.7.

Y cierra el quinteto más taquillero del fin de semana '28 Years Later' ('28 años después'), que consigue 22.8 millones y su cifra global es ya de 125.8 millones de dólares.