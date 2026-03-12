Jurado ordena a Kanye West pagar 140 mil dólares a ex-empleado

El exempleado aseguró que su contrato contemplaba un pago de 20 mil dólares semanales; sin embargo, afirmó que solo recibió un pago antes de ser despedido

Un jurado en Los Ángeles, California, determinó que el rapero y empresario Kanye West, quien actualmente utiliza el nombre artístico Ye, deberá pagar 140 mil dólares a un exempleado que lo demandó por trabajos no remunerados relacionados con la remodelación de una de sus propiedades en Malibu.

El fallo se emitió tras un juicio civil en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, donde el trabajador Tony Saxon presentó una demanda en la que acusó al artista de salarios pendientes, condiciones laborales inseguras y despido injustificado.

Demanda por trabajos en mansión de Malibu

De acuerdo con la denuncia, Saxon fue contratado en 2021 como administrador del proyecto para supervisar los trabajos de remodelación de la mansión frente al mar que el cantante había adquirido por aproximadamente 57 millones de dólares.

El exempleado aseguró que su contrato contemplaba un pago de 20 mil dólares semanales; sin embargo, afirmó que solo recibió un pago antes de ser despedido pocas semanas después de iniciar labores en el inmueble.

Durante el proceso judicial, Saxon también argumentó que enfrentó largas jornadas de trabajo y que en ocasiones llegó a dormir dentro de la propiedad mientras se realizaban las modificaciones al inmueble.

Indemnización menor a la solicitada

En su demanda, el trabajador solicitaba una compensación superior a 1.7 millones de dólares por concepto de salarios no pagados, gastos médicos y daños relacionados con su empleo.

No obstante, tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, el jurado determinó que la indemnización correspondiente sería de 140 mil dólares, una cifra considerablemente menor a la cantidad reclamada inicialmente.

El monto otorgado contempla salarios pendientes y otros gastos vinculados con el trabajo realizado, aunque el jurado decidió no incluir indemnizaciones punitivas adicionales.

Remodelación de vivienda diseñada por Tadao Ando

El conflicto laboral surgió durante la remodelación de la conocida como “Ando House”, una residencia diseñada por el reconocido arquitecto japonés Tadao Ando, la cual West pretendía transformar bajo un concepto arquitectónico minimalista y experimental.

La propiedad había sido adquirida por el artista en 2021, aunque posteriormente fue vendida por alrededor de 21 millones de dólares, una cifra considerablemente menor al precio por el que fue comprada.

El caso se suma a otros episodios legales y controversias públicas que han rodeado al músico en los últimos años, mientras continúa desarrollando proyectos en el ámbito musical, empresarial y creativo.