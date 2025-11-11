Junior H empieza concierto 7 horas después en Tijuana

Fans esperaron de noche a madrugada en Tijuana sin información clara, tras desvío del avión a Mexicali por niebla y traslado terrestre del artista.

El concierto de Junior H en Tijuana comenzó alrededor de las tres de la mañana del lunes, luego de un retraso de más de seis horas que detonó frustración en el público.

El inicio formal del espectáculo estaba previsto para las 8:30 de la noche. Sin embargo, el avión que transportaba al cantante fue desviado hacia Mexicali debido a la intensa niebla registrada en Tijuana, lo que impidió su aterrizaje. De acuerdo con la organización, el artista tuvo que trasladarse por carretera desde Mexicali hasta el recinto, lo que prolongó aún más su llegada.

Mientras tanto, miles de fanáticos permanecieron en el lugar sin recibir información precisa sobre horarios, actualización logística o alternativas. Esto abrió una oleada de críticas en redes sociales, donde circularon videos, comentarios y quejas sobre la falta de comunicación, fallas operativas y la nula claridad respecto a tiempos reales.

‘¿Cómo es posible que nadie diga nada?’

Ese fue el tono dominante de la conversación digital mientras avanzaban las horas. También hubo asistentes que reportaron que el acceso a alimentos y bebidas fue limitado, lo que aumentó la molestia durante la espera.

Entre abandonar o resistir

La situación dividió a los presentes: mientras algunos optaron por retirarse antes de que el artista subiera al escenario, otros decidieron permanecer hasta el final. La presentación comenzó cerca de las tres de la mañana del lunes y se prolongó hasta aproximadamente las seis, ante un público cansado pero que, en su mayoría, resistió para ver al cantante.

Al cierre del show, Junior H agradeció a quienes se quedaron pese a la larga espera. No obstante, la jornada dejó un clima de inconformidad general, especialmente por la falta de información oficial oportuna durante las horas críticas previas.