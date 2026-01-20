Julio Iglesias solicita archivo de denuncia de sus ex empleadas

Los hechos denunciados se ubican temporalmente en 2021 y, según los testimonios, habrían ocurrido en propiedades del artista en el Caribe

El cantante español Julio Iglesias solicitó el archivo de una denuncia presentada en España por dos ex empleadas, quienes lo señalan por presuntos delitos sexuales y trata de personas. La petición fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por su defensa, que argumenta falta de jurisdicción de la justicia española para conocer los hechos denunciados.

De acuerdo con el escrito legal, los sucesos señalados habrían ocurrido fuera del territorio español, por lo que, según la defensa, no corresponde a las autoridades españolas investigar o perseguir los presuntos delitos. La solicitud incluye el archivo inmediato de las diligencias de investigación abiertas.

¿Qué solicita la defensa de Julio Iglesias?

El abogado del artista pidió que la Fiscalía declare la inexistencia de jurisdicción española y archive las diligencias pre procesales iniciadas tras la denuncia. En el documento se sostiene que los presuntos delitos deben investigarse en el lugar donde habrían ocurrido y que solo en circunstancias excepcionales podrían ser perseguidos en España.

La defensa también argumenta que ninguna de las denunciantes tiene nacionalidad española ni residencia habitual en el país, lo que, a su consideración, refuerza la falta de competencia de la justicia española en este caso.

¿Qué señalan las denunciantes?

Las dos exempleadas presentaron la denuncia a inicios de enero, en la que afirman haber sido víctimas de presuntas vejaciones, acoso sexual y abuso de poder durante su relación laboral con el cantante. Una de ellas también ha señalado presuntas agresiones sexuales no consentidas.

Los hechos denunciados se ubican temporalmente en 2021 y, según los testimonios, habrían ocurrido en propiedades del artista en el Caribe. Las denunciantes sostienen que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad laboral al momento de los presuntos hechos.

Postura de organizaciones civiles

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de las mujeres acompañan a las denunciantes y han informado que la denuncia se presentó en España debido a que el marco legal puede ofrecer herramientas para investigar este tipo de delitos, aun cuando los hechos se hayan cometido fuera del país.

Las asociaciones indicaron que la autoridad judicial española concedió a las denunciantes el estatus de testigos protegidos y que deberán rendir declaración en las próximas semanas como parte de las diligencias en curso.

Esta es la situación legal actual del caso Julio Iglesias

Hasta el momento, la Fiscalía analiza la solicitud de archivo presentada por la defensa de Julio Iglesias. La decisión se centrará en determinar si la justicia española tiene competencia para continuar con la investigación o si corresponde cerrar el expediente.

El caso permanece en fase de investigación preprocesal, sin que se haya emitido una resolución definitiva sobre la jurisdicción ni sobre el fondo de las acusaciones.

¿Cuál es la trayectoria pública del cantante?

Julio Iglesias nació en 1943 y desarrolló una carrera musical de alcance internacional desde la década de 1970. Es uno de los artistas latinos con mayores ventas discográficas y es conocido por una extensa lista de canciones que marcaron distintas etapas de la música en español.

El cantante es padre de ocho hijos reconocidos, entre ellos Enrique Iglesias, quien también desarrolló una carrera musical de proyección internacional.