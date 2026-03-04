Julio Iglesias demanda a diario que lo acusó de abusos sexuales

La acción legal surge tras la publicación de una denuncia por supuestos abusos sexuales presentada por dos exempleadas en su residencia de República Dominicana

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda contra el medio digital elDiario.es, su director y otros cuatro integrantes de la redacción, a quienes señala de haber construido un presunto "montaje periodístico" en su contra. La acción legal surge tras la publicación de una denuncia por supuestos abusos sexuales presentada por dos exempleadas en su residencia de República Dominicana, caso que posteriormente fue archivado por la Fiscalía española al determinar que no tenía competencia para investigarlo.

En el documento, el artista sostiene que lo ocurrido no corresponde a un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña sistemática destinada, según afirma, a dañar su reputación mediante la difusión continua de contenidos en días consecutivos, lo que habría incrementado el impacto negativo en su imagen pública.

Acciones legales y exigencias del cantante

La demanda, presentada ante un juzgado de Madrid como paso previo a una querella por presuntas injurias con publicidad y calumnias,sin descartar otros posibles ilícitos penales, solicita que los señalados comparezcan a un acto de conciliación.

El abogado del intérprete reclama que, para evitar la querella, los demandados reconozcan de forma expresa el carácter ilícito de su conducta y el daño ocasionado, cesando lo que considera una vulneración grave y reiterada de los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la presunción de inocencia.

Asimismo, exige la rectificación de las publicaciones y la eliminación de los contenidos relacionados con el caso, tanto en la página web de elDiario.es como en el pódcast titulado “La casa de Julio Iglesias”.

También solicita que los involucrados se comprometan a no difundir en el futuro información que, a su juicio, resulte difamatoria o denigrante, además de indemnizarlo solidariamente por la cantidad que se determine mediante peritaje.

Señalamientos sobre una presunta investigación periodística

El escrito sostiene que los demandados formarían parte de una estructura más amplia integrada por diversas personas que habrían participado en la elaboración de un reportaje presuntamente dirigido a perjudicar al cantante, no solo a través de elDiario.es, sino también mediante otros medios, contra los cuales también se anuncian posibles acciones legales.

El 13 de enero, elDiario.es y otro medio estadounidense difundieron un reportaje en el que dos antiguas trabajadoras acusaban al artista de agresiones sexuales. Según los medios, la publicación fue resultado de una investigación periodística de tres años, que incluyó entrevistas con 15 personas que laboraron entre finales de los años 90 y 2023 en propiedades del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

Ese mismo día se dio a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto diligencias tras una denuncia presentada el 5 de enero por dos mujeres que afirmaban haber sufrido presunto acoso y agresión sexual en 2021.

No obstante, la Fiscalía resolvió archivar el caso al considerar que los hechos denunciados ocurrieron fuera de territorio español y, por tanto, escapaban a la jurisdicción de la justicia de ese país.

Argumentos sobre presunción de inocencia

De acuerdo con la demanda, los artículos periodísticos atribuyen directamente al cantante la comisión de delitos, dando por ciertos los señalamientos contenidos en la denuncia, sin que estos hubieran sido verificados judicialmente al momento de su difusión.

El documento sostiene que el medio no se limitó a informar sobre la existencia de la denuncia, sino que presentó los hechos como reales e incluso habría recurrido a la participación de actrices profesionales para recreaciones, con el fin de reforzar el impacto del contenido.

Además, se habilitó un apartado especial bajo el nombre “Investigación Julio Iglesias” y se produjo el pódcast “La casa de Julio Iglesias”, disponible en diversas plataformas digitales, lo que —según la defensa— contribuyó a amplificar el presunto perjuicio.

En estos materiales, concluye el abogado, se imputan de manera directa delitos relacionados con la libertad sexual, derechos laborales y trata de personas, expresados en términos categóricos que, a su juicio, no respetan mínimamente la presunción de inocencia del artista.