Tras imponerse en la prueba de salvación, Niurka podrá elegir entre Julio Camejo e Ivonne Montero o aplicar una traición doble con el pajarito.

Este viernes de traición en La Granja VIP 2, Niurka tendrá en sus manos el poder de traicionar a uno de sus compañeros para enviarlo a la placa de nominados y sacar a uno de los nominados actuales, asegurando así su permanencia una semana más dentro de la competencia.

La ventaja llega luego de que la participante se impusiera ayer en el reto de salvación, en una jornada marcada por los movimientos y las tensiones entre los cuatro nominados de la semana: Niurka, Mono, Manelyk y Bicolor.

Así se definió la salvación y el duelo decisivo

En la dinámica de salvación, los cuatro nominados se perfilaban para disputar la salida de la tabla, pero el escenario se cerró de forma inesperada antes del desenlace. Por un lado, Mono no pudo entrar a la dinámica para buscar su salvación, mientras que en la prueba de echar tierra todos, Bicolor quedó sin oportunidad de salvarse al no dejarlo competir, así que las únicas que pudieron tener el derecho de salvarse fueron Manelyk y Niurka, quienes quedaron frente a frente en el tramo decisivo, contando con la ayuda de Lobo y Ernesto.

Opciones, restricciones y el giro del pajarito en el Viernes de Traición

Para la decisión de esta noche, Niurka únicamente puede traicionar a Julio Camejo o a Ivonne Montero, ya que Kunno, por su condición de capataz, no puede ser enviado a la tabla de nominados.

Sin embargo, el panorama suma un elemento adicional con el pajarito de la granja, un factor que podría llevar tanto a Julio Camejo como a Ivonne Montero a la tabla de nominados en caso de que resulte una traición doble.

Con el triunfo de Niurka en el reto de salvación, la dinámica de este viernes adquiere un peso estratégico clave rumbo a la recta final de La Granja VIP 2, al permitirle reacomodar la placa de nominados y alterar las alianzas dentro de la competencia.