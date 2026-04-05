Julio César Chávez encara a Adrián Marcelo por comentario

La situación escaló cuando Chávez respondió de forma directa con la frase “¿me estás diciendo tonto?”, dejando en claro su molestia en plena entrevista

El exboxeador Julio César Chávez protagonizó un momento incómodo durante una entrevista con Adrián Marcelo, luego de reaccionar a un comentario que no le pareció adecuado.

Durante la conversación, el también conductor lanzó una pregunta que fue interpretada como ofensiva por el campeón, lo que generó tensión inmediata en el ambiente.

La situación escaló cuando Chávez respondió de forma directa con la frase “¿me estás diciendo tonto?”, dejando en claro su molestia en plena entrevista.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la actitud de ambos y el tono de la conversación.

Mientras algunos defendieron la reacción del exboxeador, otros señalaron que se trató de un intercambio incómodo que evidenció la tensión entre ambos durante la charla.