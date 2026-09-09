Julio Camejo gana y es el primer Capataz de La Granja VIP

Julio Camejo venció a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero y se convirtió en el primer Capataz de La Granja VIP 2026.

Julio Camejo se convirtió en el primer Capataz de La Granja VIP 2026, luego de imponerse en la prueba inaugural de la segunda temporada del reality de TV Azteca frente a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero.

Con su victoria, el actor obtuvo inmunidad durante una semana, acceso a la suite del Capataz y el derecho de elegir a un compañero para compartirla. Camejo eligió a Kunno.

¿Cómo ganó Julio Camejo la prueba del Capataz?

La primera prueba de liderazgo consistió en recolectar y construir una torre utilizando 15 cantaritos. Los participantes debían seguir las reglas establecidas por la producción para completar correctamente la estructura.

Las boquillas de los cantaritos tenían que quedar hacia arriba y la torre debía organizarse en niveles de 5, 4, 3, 2 y 1 piezas.

Los cuatro finalistas, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero, se enfrentaron contrarreloj. Camejo fue el primero en completar correctamente la estructura y tocó la campana que marcó su triunfo.

Después de recibir el nombramiento como Capataz, el actor habló sobre la manera en que pretende desempeñar su liderazgo dentro de la granja.

Camejo aseguró que buscará dar su máximo esfuerzo y tomar como referencia sus primeros años de trabajo para comprometerse con el resto de los participantes.

“Trataré de dar el mayor de mis esfuerzos; si ellos ponen el 100%, yo pondré el 150%”, afirmó frente a sus compañeros.

Tras conocerse el resultado, los demás habitantes de la granja respaldaron a Camejo y destacaron cualidades como su empatía, alegría y capacidad para integrarse con el grupo.

Estos son los beneficios del Capataz

El título de Capataz representa una ventaja importante dentro de la competencia. Además del reconocimiento, Camejo obtuvo inmunidad por una semana, por lo que no podrá ser afectado por decisiones que pongan en riesgo su permanencia durante ese periodo.

También recibió acceso a una suite equipada con cama king size, baño propio, bocadillos, bebidas, comida, una estancia tipo sala y jacuzzi.

El Capataz puede elegir a otro participante para dormir en la suite. Camejo seleccionó a Kunno, después de explicar que, aunque recibió muestras de cariño de todos sus compañeros, tuvo una conexión especial con él.

Entre las responsabilidades del cargo también se encuentran supervisar actividades de la granja, influir en la organización de las tareas y participar en determinadas decisiones de la competencia.

Los peones quedan fuera de la prueba de liderazgo

Los participantes designados como peones de la semana fueron Pascal Nadaud, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita”. Por su condición, quedaron excluidos de la competencia por el liderazgo.

Durante su estancia, los peones compartieron con Camejo algunas de las dificultades que han enfrentado dentro de las instalaciones.

Entre ellas mencionaron no poder consumir los mismos alimentos que el resto de los participantes, además del frío intenso, el agua helada y las carencias relacionadas con la falta de un baño adecuado dentro de la granja.

María Karunna es la primera nominada

La victoria de Julio Camejo ocurrió un día después del estreno de la segunda temporada de La Granja VIP, que comenzó el domingo 6 de septiembre.

Durante esa misma gala, María Karunna, integrante del grupo Caló, se convirtió en la primera nominada de la temporada.

La nominación se definió mediante una dinámica de cadena que comenzó con Manelyk González, quien fue la participante más votada por el público durante la gala inaugural.

Como beneficio, Manelyk quedó fuera de peligro y tuvo la oportunidad de nominar primero. Su elección fue Carlos Trejo, iniciando así la cadena entre los habitantes.

La dinámica avanzó hasta llegar a Ivonne Montero, quien tuvo que elegir entre nominar a María Karunna o a Kenny Avilés. Finalmente, la actriz decidió salvar a Avilés, dejando a Karunna en la placa.

Así funciona la semana en La Granja VIP

La competencia cuenta con un calendario semanal que establece las principales actividades y determina el rumbo de los participantes.