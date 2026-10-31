Julio Camejo gana la salvación en La Granja VIP 2

El artista superó a tres contendientes en la octava semana, asegurando su permanencia y ganando poder en la dinámica de eliminación.

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Julio Camejo se convirtió en el ganador del Juego por la Salvación de La Granja VIP, durante la transmisión del jueves 29 de octubre, luego de imponerse en una de las pruebas más importantes de la octava semana del reality.

El actor compitió contra Kevyn Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante, quienes también buscaban obtener este beneficio para evitar continuar en riesgo dentro de la competencia.

La prueba puso a los participantes frente a un nuevo desafío, en el que la habilidad y la concentración fueron fundamentales para conseguir la victoria. Finalmente, Camejo logró superar a sus compañeros y quedarse con uno de los privilegios más importantes de la semana.

Su triunfo llega después de varios movimientos en la tabla de nominados. Durante la Asamblea del miércoles 28 de octubre, Julio, Kevyn y Pablo Montero se sumaron a la lista, que ya incluía a Rafael Mercadante y Natalia Alcocer.

Por su parte, Niurka Marcos quedó fuera de la posibilidad de disputar la salvación como consecuencia de la sanción que recibió tras perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero.

Pero la victoria de Julio no solamente representa un respiro frente a la eliminación, pues también obtuvo el Poder de la Traición, una herramienta que podrá utilizar durante la dinámica del viernes 30 de octubre y con la que tendrá la oportunidad de intervenir en el destino de sus compañeros.

Ahora, la expectativa está puesta en la decisión que tomará Camejo y en cómo este beneficio podría modificar nuevamente las estrategias dentro de la granja, justo cuando los participantes buscan asegurar su permanencia en la recta final de la competencia.