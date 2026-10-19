Julieta Venegas comparte su historia musical con “Norteña”

La cantautora se reunió con sus fans regios para compartir las memorias de sus raíces en Tijuana y firmar más de 150 ejemplares de su libro.

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La cantante y compositora Julieta Venegas visitó Monterrey para presentar su primer libro, “Norteña, Memorias del comienzo”, durante la Feria Internacional del Libro, donde compartió con sus seguidores parte de lo que significó llevar sus ideas, recuerdos y experiencias al papel.

En punto de la 1:00 de la tarde de este sábado 17 de octubre, la intérprete participó en una charla en la que habló sobre el proceso creativo detrás de esta publicación, que acompaña su más reciente etapa musical y reúne recuerdos de sus raíces y de las influencias que marcaron su camino artístico.

A través de estas páginas, Venegas explora su historia personal y la memoria musical de Tijuana, ciudad donde creció, además de rendir homenaje a los sonidos del norte de México que han formado parte de su identidad.

Al finalizar la presentación, la artista se acercó a sus seguidores para firmar alrededor de 150 ejemplares, en una convivencia en la que algunos de los asistentes también tuvieron la oportunidad de tomarse una fotografía con ella.

Lo que comenzó con una presentación literaria se extendió durante varias horas, pues entre dedicatorias, fotografías y la emoción de sus lectores, Julieta Venegas permaneció atendiendo a sus seguidores hasta cerca de las 4:00 de la tarde.