Julieta Venegas anuncia gira en México con su disco ‘Norteña’

Promete un recorrido por el país que fusiona tradición y la propuesta artística contemporánea de Julieta Venegas, mostrando el orgullo de sus raíces fronterizas

La cantante mexicana Julieta Venegas inició la venta de boletos para su nueva gira en México, donde presentará en vivo su disco ‘Norteña’. La primera fecha será el 22 de mayo en Tijuana, ciudad que inspira este proyecto musical y donde la artista creció.

Fechas y ciudades de la gira de Julieta Venegas

La intérprete visitará 14 ciudades del país con presentaciones en Toluca (4 de junio), Querétaro (6 de junio), Puebla (10 de junio), Ciudad de México (17 de junio) y Guadalajara (20 de junio). La gira permitirá a los fanáticos disfrutar de los temas de su nuevo álbum inspirado en la música popular nacional, incluido el género del corrido.

Nuevo disco ‘Norteña’ y primer sencillo

Venegas regresa a los escenarios con el sencillo ‘Tiempos Dorados’, incluido en su nuevo álbum que combina géneros populares con instrumentos tradicionales como el requinto y el trombón. La cantante de 55 años ha destacado por su versatilidad musical y su capacidad de fusionar sonidos regionales con propuestas contemporáneas.

“Me gusta mucho homenajear este Norte a mi manera. Con sonidos que son parte de mi vida, a los que yo siento como familiares, que me llevan al mismo lugar, al hecho de que con mucho orgullo, soy Norteña”, señaló Julieta Venegas en redes sociales sobre este proyecto que celebra la zona del país donde creció.

Trayectoria y reconocimiento internacional

La cantautora cuenta con una carrera destacada que incluye nueve discos de estudio, entre ellos ‘Aquí’ (1997), su álbum debut que recibió apoyo de bandas mexicanas como Café Tacvba y Jaguares. Venegas se mantiene como una de las artistas nacionales más escuchadas en Spotify, con más de 18 millones de oyentes mensuales.

Su trabajo también ha sido reconocido por su compromiso con la justicia social, la igualdad y el diálogo. En 2025, recibió el premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural, compartido con la cantautora Natalia Lafourcade.

Una gira que celebra el norte de México

La gira ‘Norteña’ promete un recorrido por el país que fusiona tradición, música popular y la propuesta artística contemporánea de Julieta Venegas, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la música nacional y mostrando el orgullo de sus raíces fronterizas.



Con información de EFE