Julieta Venegas afirma que ella no escribió 'La Niña Futbolista'

Por: Carlos Nava 09 Julio 2026, 15:47 Compartir

Frente a las versiones que aseguraban que había recibido un pago multimillonario por parte de las autoridades, la artista desmintió categóricamente los rumores

La cantautora mexicana Julieta Venegas aclaró por primera vez la controversia generada en redes sociales en torno a su interpretación de "La Niña Futbolista". Frente a las versiones que aseguraban que había recibido un pago multimillonario por parte de las autoridades, la artista desmintió categóricamente los rumores, calificándolos de "absurdos" y "falsos". Las declaraciones ocurrieron durante su participación en el podcast ¿Qué es la música?, conducido por el compositor y productor Javier Paniagua. En este espacio, Venegas aprovechó para aclarar que su colaboración en el proyecto fue completamente altruista. "Lo que sí me gusta poder aclarar es que yo no cobré nada por esa canción. O sea, no es que no cobré porque no me hayan... fue como: 'No les voy a cobrar'", enfatizó la intérprete.

Una invitación con fin social

De acuerdo con el testimonio de la cantante, la iniciativa surgió como una invitación para versionar un tema infantil de la agrupación Patita de Perro, con el objetivo de presentarlo en el marco del Día del Niño y motivar a las niñas a practicar fútbol de cara al próximo Mundial.