Julieta Venegas afirma que ella no escribió 'La Niña Futbolista'
Por:Carlos Nava
09 Julio 2026, 15:47
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Frente a las versiones que aseguraban que había recibido un pago multimillonario por parte de las autoridades, la artista desmintió categóricamente los rumores
La cantautora mexicana Julieta Venegas aclaró por primera vez la controversia generada en redes sociales en torno a su interpretación de "La Niña Futbolista".
Frente a las versiones que aseguraban que había recibido un pago multimillonario por parte de las autoridades, la artista desmintió categóricamente los rumores, calificándolos de "absurdos" y "falsos".
Las declaraciones ocurrieron durante su participación en el podcast ¿Qué es la música?, conducido por el compositor y productor Javier Paniagua. En este espacio, Venegas aprovechó para aclarar que su colaboración en el proyecto fue completamente altruista.
"Lo que sí me gusta poder aclarar es que yo no cobré nada por esa canción. O sea, no es que no cobré porque no me hayan... fue como: 'No les voy a cobrar'", enfatizó la intérprete.
Una invitación con fin social
De acuerdo con el testimonio de la cantante, la iniciativa surgió como una invitación para versionar un tema infantil de la agrupación Patita de Perro, con el objetivo de presentarlo en el marco del Día del Niño y motivar a las niñas a practicar fútbol de cara al próximo Mundial.
"Me pareció súper bonito. Dije: '¡Qué lindo!, una canción que justo ahora que viene el Mundial, pues qué lindo que las niñas se animen a jugar y que si alguien les dice que no pueden, sepan que sí pueden'", relató, al tiempo que admitió que el equipo de trabajo jamás imaginó la dimensión y el rumbo que tomaría la conversación digital, la cual, afirmó, "ya no tiene nada que ver con la canción".
Desmiente cifra "mitológica" de 14 millones de pesos
Respecto al rumor específico de que habría percibido un pago de 14 millones de pesos, Venegas reaccionó con humor pero con firmeza, cuestionando el origen de dicha información.
"¿14 millones de qué? Esa cifra mitológica, ¿a quién se le ocurrió algo así?", cuestionó entre risas. "Es lo que nadie hacemos en un año esa cantidad de dinero. Es absurdo".
La artista hizo un llamado a la audiencia a no consumir información de manera acrítica y a recuperar el sentido común frente a los titulares de las redes sociales. Asimismo, señaló que, de existir recursos públicos de esa magnitud, el destino ideal debería ser otro: "Ojalá que ese dinero se invirtiera en cultura, en música, en hacer un montón de conciertos. Todo lo que se podría hacer con una cantidad así".
Precisiones sobre la autoría del tema
Finalmente, la ganadora del Grammy aclaró que ella no es la autora de "La Niña Futbolista", sino que la composición original pertenece a Patita de Perro, una banda de rock infantil con amplia trayectoria. Venegas detalló que su participación se limitó a realizar la interpretación y algunos ajustes menores.
"Le hice unos cambiecillos, el arreglo y algunos ajustes en la letra, pero sí, esa canción es una canción de niños", concluyó.