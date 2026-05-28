Julie Andrews reaparece para apoyar lucha contra el Parkinson

La actriz británica Julie Andrews volvió a aparecer públicamente mediante un emotivo mensaje en video durante el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson

La actriz británica Julie Andrews volvió a aparecer públicamente mediante un emotivo mensaje en video durante el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson, donde expresó su respaldo a la investigación y búsqueda de tratamientos contra esta enfermedad neurodegenerativa.

La protagonista de clásicos como Mary Poppins y The Sound of Music participó en la ceremonia de apertura del encuentro internacional celebrado en Phoenix, Arizona, un evento que reúne a especialistas, investigadores, pacientes y organizaciones dedicadas al estudio del Parkinson.

En el video, difundido a través del canal oficial de la World Parkinson Coalition, Andrews dirigió unas palabras a los asistentes y destacó la importancia de continuar impulsando investigaciones para combatir la enfermedad.

“Buenas noches a todos. Soy Julie Andrews y me complace darles la bienvenida al séptimo Congreso Mundial del Parkinson. Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad. Sé muy bien lo devastadora que puede ser”, expresó la actriz.

La intérprete también hizo referencia al llamado Proyecto Hilo Rojo, iniciativa simbólica del congreso enfocada en representar la unión y apoyo entre las personas afectadas por el Parkinson.

“Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”, añadió.

La aparición pública de Andrews, de 90 años, generó reacciones entre seguidores y asistentes al evento, ya que se trata de una de sus intervenciones mediáticas más poco frecuentes en los últimos años.

El Congreso Mundial sobre Parkinson es considerado uno de los principales encuentros internacionales enfocados en esta enfermedad, que actualmente afecta a millones de personas en el mundo y es uno de los trastornos neurológicos con mayor crecimiento global.

A lo largo de su trayectoria artística de más de siete décadas, Julie Andrews se consolidó como una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión. Alcanzó fama internacional en la década de 1960 gracias a su papel en Mary Poppins, actuación que le otorgó el premio Óscar a Mejor Actriz.

Posteriormente protagonizó The Sound of Music junto a Christopher Plummer, cinta por la que obtuvo un Globo de Oro. En años recientes también participó como narradora en la serie de Netflix Bridgerton, donde da voz al personaje de Lady Whistledown.

La actriz continúa siendo reconocida por nuevas generaciones gracias a producciones como El diario de la princesa, saga cinematográfica en la que interpretó a la reina Clarisse Renaldi junto a Anne Hathaway.

Su mensaje en favor de la investigación del Parkinson fue retomado ampliamente por organizaciones médicas y medios internacionales, que destacaron el impacto emocional y simbólico de su participación en el congreso.