Julia Garner protagoniza serie criminal 'Guilty Creatures'

Julia Garner será protagonista de Guilty Creatures, una nueva serie de crímenes reales para Apple TV basada en el libro Guilty Creatures: Sex, God, and Murder

La actriz Julia Garner será la protagonista de Guilty Creatures, una nueva serie de crímenes reales para Apple TV basada en el libro Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida, escrito por Mikita Brottman.

El proyecto contará con la dirección y producción ejecutiva de Craig Gillespie, mientras que Stuart Zicherman fungirá como showrunner.

Basada en un caso real

De acuerdo con la información difundida por Variety, la producción adapta el libro homónimo de Brottman con un guion escrito por Sarah DeLappe, quien también participará como productora ejecutiva.

La historia explora la relación entre dos jóvenes amantes adúlteros profundamente religiosos, cuyo romance deriva en un asesinato.

La trama se adentra en las consecuencias psicológicas y emocionales que enfrentan tras vivir durante 18 años con el peso de ese crimen.

El proyecto fue desarrollado por Tomorrow Studios, socio de ITV Studios, que posteriormente lo presentó a Apple TV. Craig Gillespie dirigirá la serie y ejercerá como productor ejecutivo mediante su compañía Fortunate Jack Productions.

Además de encabezar el elenco, Julia Garner también será productora ejecutiva a través de Alma Margo.

Marty Adelstein, Becky Clements y Alissa Bachner producirán ejecutivamente por parte de Tomorrow Studios, mientras que Annie Marter representará a Fortunate Jack y la propia Mikita Brottman también participará como productora ejecutiva. Tanto Fortunate Jack como Alma Margo mantienen acuerdos de preferencia con Tomorrow Studios.

La trayectoria de Julia Garner

Garner alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Ruth Langmore en la serie Ozark, actuación con la que obtuvo tres premios Emmy y un Globo de Oro. Posteriormente recibió una nominación al Emmy por su trabajo en la miniserie Inventing Anna, donde dio vida a Anna Delvey.

Entre sus próximos proyectos figura la miniserie de Netflix The Altruists, centrada en el ascenso y la caída de FTX, en la que interpretará a Caroline Ellison. Su carrera en televisión también incluye títulos como The Get Down, Maniac, The Americans y Dirty John.

En cine, recientemente interpretó a Silver Surfer en The Fantastic Four: First Steps de Marvel y protagonizó la película de terror Weapons, dirigida por Zach Cregger.

Craig Gillespie dirigió recientemente la película de DC Supergirl y anteriormente estuvo al frente de producciones como Yo, Tonya, Cruella, Dumb Money y Lars and the Real Girl. En televisión ha dirigido episodios de Your Friends and Neighbors, Physical, United States of Tara y Pam & Tommy, esta última le valió una nominación al Emmy. En 2024 fundó Fortunate Jack junto con Annie Marter.

Por su parte, Stuart Zicherman desarrolló recientemente la primera temporada de American Sports Story para FX. También participó en The Shrink Next Door de Apple TV y ha escrito para series como The Americans, Sweetbitter y The Affair.