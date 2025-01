Juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni será en marzo del 2026

Un juez de Nueva York fijó este lunes para el 9 de marzo de 2026 la fecha de inicio del juicio entre la actriz Blake Lively y el coprotagonista y director de 'It Ends With Us', Justin Baldoni.

Este mes, Baldoni demandó en la Gran Manzana al actor Ryan Reynolds y a su esposa Lively, poco tiempo después de que ella lo acusara en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de acoso sexual durante la grabación de la cinta, así como de una posterior campaña de desprestigio.

El juez a cargo reprogramó este lunes la audiencia inicial para considerar la imposición de una posible orden mordaza, que impediría a Baldoni hablar sobre el caso. La fecha, originalmente prevista para el próximo 12 de febrero, fue adelantada al 3 de febrero.

El pasado diciembre, la actriz acusó tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar su reputación después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El plan, según la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para perjudicar la reputación de Lively.

Por su parte, los abogados de Baldoni alegan que Lively "arrebató deliberada y sistemáticamente su película a los demandantes" y además "utilizó amenazas y extorsión" para impedir que sus compañeros "asistieran a su propio estreno mientras ella disfrutaba de los focos".

El 2 de enero, Baldoni también demandó a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de su compañera de reparto.

