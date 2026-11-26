Una jueza federal ordenó trasladar bajo custodia a Thomas Markle a California, donde enfrentará dos cargos por posesión de pornografía infantil.

Una jueza federal de Florida ordenó este miércoles trasladar a California, bajo custodia, a Thomas Markle, padre distanciado de Meghan Markle, para que comparezca ante un tribunal federal de Los Ángeles por dos cargos de posesión de pornografía infantil.

La corte no precisó la fecha del traslado del hombre, de 82 años, y canceló una audiencia preliminar prevista para el 1 de diciembre en Tampa (Florida), según documentos judiciales.

Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó formalmente a Markle este martes de ambos cargos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, por lo que, de ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 40 años.

Según la acusación divulgada por la Fiscalía federal en Los Ángeles, el material incluye negativos fotográficos de 35 milímetros con imágenes de menores de 12 años o menos, que Markle poseyó "a sabiendas" el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

La acusación sostiene que Markle tenía ese material en Filipinas, donde residió, y en dos depósitos de almacenamiento que alquilaba en Los Ángeles desde 2008, donde agentes del FBI incautaron unos 78 objetos.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.