Juez borra declaración de Blake Lively contra Justin Baldoni

Un borrador de 292 páginas con el testimonio de Lively sobre presunto acoso por parte de Justin Baldoni ha sido eliminado por la jueza Lewis J. Liman

En un nuevo capítulo del mediático conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, la jueza federal Lewis J. Liman falló a favor de la actriz, autorizando el retiro de una transcripción preliminar de su declaración del expediente judicial.

El documento, un borrador de 292 páginas, recogía el testimonio de Lively sobre presuntos episodios de acoso y represalias durante el rodaje de la cinta "It Ends With Us", dirigida y protagonizada por Baldoni. La transcripción fue presentada por la defensa del actor y quedó disponible públicamente, lo que provocó una respuesta inmediata del equipo legal de la actriz.

Según los abogados de Lively, la publicación de este borrador, sin revisión ni contexto buscaba generar impacto mediático más que aportar al proceso jurídico, a lo que la jueza Liman coincidió con esta evaluación.

El conflicto legal entre ambas figuras continúa escalando. Lively acusa a Baldoni de acoso sexual, de fomentar un ambiente laboral hostil, y de coordinar junto con su equipo de relaciones públicas una campaña de desprestigio en su contra.

Asimismo, la actriz ha solicitado que se impongan sanciones disciplinarias al abogado Bryan Freedman, representante legal de Baldoni, a quien responsabiliza de filtrar a la prensa detalles sensibles de su testimonio.

Este fallo se suma a otra decisión judicial relevante tomada en junio pasado, cuando la corte desestimó la contrademanda de $400 millones de dólares que Baldoni había presentado contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, calificándola como "carente de sustento legal".

El juicio principal entre las partes sigue su curso y está programado para marzo de 2026 en la corte federal de Manhattan, donde se espera que ambas celebridades comparezcan para rendir testimonio.