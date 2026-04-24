Judy Garland hizo historia en los Grammys hace 64 años

El logro la consolidó como una de las voces más influyentes de la época y reflejó su capacidad de brillar en diferentes industrias del entretenimiento.

Hace 64 años, la actriz y cantante Judy Garland marcó un momento histórico en la música al convertirse en la primera mujer en ganar el premio a Álbum del Año en los Grammys.

El reconocimiento llegó gracias a su disco en vivo Judy at Carnegie Hall, una producción doble que capturó uno de los conciertos más destacados de su carrera.

¿Qué hizo especial a ‘Judy at Carnegie Hall’?

El álbum fue grabado durante su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York en 1961. La interpretación de Garland, acompañada de una orquesta completa, destacó por su intensidad emocional y dominio escénico.

La producción recibió elogios de la crítica y del público, lo que derivó en múltiples premios en la ceremonia de los GRAMMY, incluyendo el de Álbum del Año, un reconocimiento que hasta ese momento no había sido otorgado a una mujer.

Su legado también alcanzó a los premios Oscar

Además de su éxito musical, Garland tuvo una carrera destacada en el cine. Fue nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz por su papel en la película A Star Is Born (1954), donde interpretó a una cantante en ascenso enfrentando la fama y sus desafíos.

Su actuación fue ampliamente reconocida y sigue siendo considerada una de las más importantes en la historia del cine musical.

‘El Mago de Oz’: el papel que marcó su carrera

Uno de los trabajos más recordados de Judy Garland es su participación en la película El Mago de Oz (1939), donde dio vida a Dorothy Gale. Su interpretación y la canción “Over the Rainbow” se convirtieron en referentes culturales a nivel mundial.

La cinta no solo consolidó su fama internacional, sino que también la posicionó como una figura clave en la llamada era dorada de Hollywood.

Una trayectoria entre la música y el cine

El reconocimiento en los GRAMMY y su presencia en los Oscar reflejan la versatilidad de Judy Garland, quien logró destacar tanto en la música como en la actuación. Su legado continúa vigente, con nuevas generaciones que descubren su trabajo a través de sus grabaciones y películas.

A más de seis décadas de su histórico triunfo, su nombre permanece como referencia obligada en la historia del entretenimiento.