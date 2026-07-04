Juanma LV presenta su propuesta musical en Monterrey

El cantante destacó que esta fusión le ha permitido diferenciarse dentro de la industria y acercar su música a nuevos públicos

El cantante de regional mexicano Juanma LV visitó Monterrey para promocionar sus más recientes sencillos “El Sabor de Tus Besos” y “El Migajero”, dos temas con los que busca seguir consolidando su carrera dentro de la música.

Durante su visita, el joven intérprete compartió que ambos sencillos han tenido una buena respuesta por parte del público y aseguró que continúa trabajando en nueva música para seguir conectando con sus seguidores.

El "regueteño", la propuesta musical con la que busca diferenciarse

Además, Juanma habló sobre el “regueteño”, un estilo musical que él mismo ha desarrollado y que fusiona los sonidos del regional mexicano con ritmos urbanos. Explicó que con esta propuesta busca construir una identidad propia, combinando lo norteño con lo urbano sin perder la esencia del regional mexicano.

El cantante destacó que esta fusión le ha permitido diferenciarse dentro de la industria y acercar su música a nuevos públicos.

Invita a sus seguidores a acompañarlo en el Regio Fest

Finalmente, Juanma LV invitó a sus seguidores a acompañarlo este sábado en el Regio Fest, donde ofrecerá una presentación en la que interpretará sus más recientes lanzamientos, además de otros temas de su repertorio.