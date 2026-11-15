Juan García, el hidalguense que participa en reto de MrBeast

En esta ocasión, los concursantes deben conseguir agua, comida, refugio y armas dentro de un escenario dividido en cuadrante

El mexicano Juan García, originario de Hidalgo, participa en un nuevo desafío del creador de contenido estadounidense MrBeast, quien organizó una competencia inspirada en la saga de "Los juegos del hambre". En el reto, 12 equipos se enfrentan en un bosque para conseguir un premio de 250 mil dólares.

La participación del hidalguense ocurre después de que alcanzara popularidad por permanecer 202 días dentro de un supermercado en Greenville, Carolina del Norte, como parte de otro desafío del youtuber.

En esta ocasión, los concursantes deben conseguir agua, comida, refugio y armas dentro de un escenario dividido en cuadrantes. También tienen que establecer alianzas y evitar las zonas que quedan fuera de juego conforme avanza la competencia.

Juan García recibe una recompensa especial de MrBeast

Juan forma parte de los Grocery Boys, equipo integrado por participantes que también estuvieron en el reto del supermercado. Durante la primera jornada, el mexicano consigue mantenerse en la competencia junto con sus compañeros.

En el segundo día, MrBeast anuncia que García fue el favorito de una votación entre los espectadores, por lo que le entrega una caja de suministros. El paquete incluye una daga dorada y audífonos que permiten a la producción darle información sobre la ubicación de sus adversarios.

"Juan fue el favorito por un amplio margen", expresa el creador de contenido al entregarle el obsequio.

La daga también representa la posibilidad de obtener una recompensa adicional. MrBeast le ofrece 25 mil dólares si consigue eliminar a otro participante con esa arma. Ante la propuesta, Juan responde: "Esto está loco, Jimmy. 25,000 dólares por un cuchillo".

Después de recibir indicaciones sobre la ubicación de un equipo rival, el mexicano se acerca con sus compañeros a una zona arbolada. Sin embargo, sus adversarios preparan una emboscada que termina con la eliminación de García.

La salida del hidalguense provoca la reacción de sus compañeros. Uno de ellos lamenta: "Perdimos a Juan, hermano", mientras que Eldean promete buscar la victoria en su honor: "Tengo que ganar esto por ti, hermano. Tengo que hacerlo por los Grocery Boys".

¿Cómo funciona el reto de MrBeast inspirado en Los juegos del hambre?

La competencia retoma elementos de la historia creada por Suzanne Collins. Los equipos deben desplazarse por un bosque, buscar provisiones y formar alianzas para mantenerse en el juego.

Los participantes utilizan armas de espuma y chalecos equipados con sensores magnéticos. Cuando reciben un impacto, una luz con forma de corazón se enciende en su traje para indicar que quedaron eliminados.

Además, el terreno se reduce mediante zonas cubiertas con niebla artificial. Un integrante de la producción, identificado como el "game master", explica que más de 200 cámaras vigilan los movimientos de los concursantes y que puede activar los trajes a distancia si detecta que alguien entra en contacto con la niebla.

La competencia concluye con un enfrentamiento entre Kevin, Uthi, Tia y Phaedra. Kevin consigue imponerse a Uthi en el último duelo y se lleva los 250 mil dólares. Tras recibir el premio, señala que destinará el dinero a su familia y recuerda que creció sin hogar y con pocas oportunidades.

Juan García permaneció 202 días dentro de un supermercado

Antes de participar en este desafío, el mexicano se dio a conocer por su resistencia en una prueba organizada por MrBeast, que consistió en permanecer dentro de un supermercado en Greenville, Carolina del Norte.

Juan García nació en Santa María Xigui, comunidad del municipio de Alfajayucan, Hidalgo, y emigró a Estados Unidos en busca de trabajo. Ingresó al establecimiento acompañado de su hijo Ángel, aunque este último abandonó la competencia antes de que concluyera.

El desafío comenzó con la regla de que la última persona en salir de la tienda recibiría 250 mil dólares. Sin embargo, al llegar al día 67, MrBeast modificó la dinámica y propuso a los cuatro participantes que permanecían en el lugar consumir los alimentos restantes para obtener un premio de un millón de dólares.

Juan, Jackson, Rayhon y Eldean completaron la prueba después de 202 días. A García le correspondió una cantidad cercana a los 248 mil 346 dólares, equivalentes a unos 4.5 millones de pesos mexicanos, además de una camioneta y un anillo para su esposa.

Durante el encierro, Juan acumuló 2 millones 735 mil pasos, la cifra más alta entre los cuatro finalistas, de acuerdo con los registros de la plataforma utilizada para seguir su actividad.