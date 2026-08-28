Juan Gabriel vive en el recuerdo a 10 años de su partida

A una década de su muerte, Juan Gabriel sigue vigente en el corazón de miles de seguidores y como una de las máximas figuras de la música mexicana

Juan Gabriel continúa marcando corazones generación tras generación. A 10 años de su partida, el recuerdo del llamado Divo de Juárez permanece vigente entre miles de seguidores que lo reconocen como uno de los mayores exponentes en la historia musical de México.

Su vida y obra siguen siendo celebradas mediante homenajes, series, películas y producciones dedicadas a recordar su trayectoria. Incluso, su legendaria presentación en el Palacio de Bellas Artes tendrá una proyección internacional el próximo 28 de agosto, fecha que coincidirá con la conmemoración de su décimo aniversario luctuoso.

Pero antes de convertirse en el artista que llenó escenarios, escribió cientos de éxitos y dejó una huella que cruzó fronteras, Alberto Aguilera Valadez tuvo que enfrentar una historia marcada por el abandono, la pobreza, la prisión, las pérdidas personales y una larga lucha por alcanzar el reconocimiento.

La infancia difícil de Alberto Aguilera Valadez

Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Fue el menor de 10 hermanos y vivió una infancia complicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Su padre padeció esquizofrenia y su madre, Victoria Valadez Rojas, enfrentó una situación económica difícil. Al quedarse sola al cuidado de todos sus hijos, tuvo que tomar la decisión de internar a Alberto en un orfanato cuando el futuro cantante tenía apenas tres años.

Las experiencias que atravesó durante aquellos primeros años modificaron su manera de mirar el mundo y, con el paso del tiempo, se transformaron en una fuente esencial para sus composiciones.

El dolor, la soledad y el abandono se reflejarían en canciones como “Yo no nací para amar”, cuya letra plantea que “nadie nació para mí”, y “Querida”, otro de los temas en los que el cantante dejó ver sentimientos relacionados con la soledad y el sufrimiento.

La música terminó convirtiéndose en una forma de expresar una historia personal marcada por la ausencia y las dificultades. Antes de ser Juan Gabriel, Alberto era un niño que comenzaba a convertir sus emociones en canciones.

De las calles de Ciudad Juárez a la búsqueda de un sueño

A los 16 años, Alberto decidió escapar del orfanato con un objetivo claro: abrirse camino como artista. Sus primeros intentos musicales ocurrieron en Ciudad Juárez, donde cantaba en bares mientras trataba de dar a conocer las primeras composiciones que había escrito.

También aseguró que cantaba en las calles, en los autobuses y en los tranvías. Poco a poco comenzó a introducirse en el ambiente de los clubes nocturnos de una ciudad reconocida por sus luces y espectáculos, que atraían tanto a habitantes de la región como a visitantes estadounidenses.

Era la década de 1960 y, desde ese momento, comenzaba a tomar forma la vida de uno de los compositores más prolíficos de la música mexicana. Durante ese periodo utilizó su primer nombre artístico: Adán Luna, tomado de un cómic de superhéroes que llevaba ese mismo nombre.

Aunque ya empezaba a obtener ingresos y a abrirse paso como cantante, el dinero que recibía era limitado.

La prisión y el nacimiento de Juan Gabriel

El camino hacia el reconocimiento no fue sencillo. En la capital del país tocó puertas y enfrentó múltiples dificultades antes de recibir una oportunidad. Finalmente pudo realizar coros para la cantante Angélica María, mientras que en la disquera RCA comenzó a encontrar posibilidades para mostrar su talento.

Quienes lo escuchaban quedaban impresionados por su voz, su estilo y las letras que componía. Para entonces ya tenía cerca de 150 canciones escritas. Sin embargo, su primer nombre artístico no convenció y le solicitaron construir una nueva identidad para presentarse ante el público.

Alberto eligió el nombre Gabriel en honor a su padre y decidió agregarle Juan. Para acostumbrarse a su nueva identidad, contó que escribió el nombre “miles de veces”. Así comenzó la construcción del personaje que terminaría siendo conocido en todo el mundo como Juan Gabriel.

Su carrera como cantante profesional inició en agosto de 1971, aunque fuera de los escenarios continuó utilizando su nombre real. Para familiares, amigos y varios de sus colaboradores, siempre fue simplemente Alberto.

Antes de alcanzar el éxito, a los 20 años fue acusado de un robo en una casa de la Ciudad de México. El señalamiento, que consideraba injusto, provocó su ingreso a la cárcel de Lecumberri, donde enfrentó una sentencia de un año y seis meses y permaneció varios meses privado de su libertad.

Sin embargo, incluso ese episodio terminó acercándolo a una nueva oportunidad. A través del director del penal conoció a la cantante Enriqueta Jiménez, quien quedó sorprendida por su voz. Ella no solo gestionó su salida de prisión, sino que también ayudó a abrirle una oportunidad para cantar con la firma discográfica RCA.

Cuando su carrera comenzó a despegar, Juan Gabriel buscó recuperar el vínculo con su madre y acercarse al amor que no había tenido durante su infancia. Le compró una casa, la llevaba de viaje y buscaba mantenerla cerca de él.

Los éxitos que convirtieron a Juan Gabriel en una leyenda

Después de superar aquellos años de dificultades, Juan Gabriel consiguió que RCA grabara su primera producción discográfica. En 1971 comenzó formalmente una carrera que rápidamente acumuló éxito tras éxito.

Temas como “No tengo dinero”, “Se me olvidó otra vez” y “Siempre en mi mente” lo colocaron entre los favoritos del público. Al mismo tiempo, sus composiciones comenzaron a triunfar en las voces de otros intérpretes.

Su trabajo con figuras como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Lupita D’Alessio y Lucha Villa incrementó su popularidad. Todo lo que escribía encontraba una buena respuesta entre los seguidores, mientras su nombre comenzaba a consolidarse como uno de los más importantes de la música mexicana.

Más adelante llegaron otros grandes éxitos, entre ellos “Caray”, “No vale la pena”, “Te sigo amando” y “Querida”, canciones que permanecieron durante meses entre las preferidas del público en México y América del Sur.

Su constancia, su dedicación y el apoyo que brindó a otros artistas lo convirtieron en una de las figuras más queridas de la música mexicana. Su reconocimiento también llegó a Estados Unidos y otras partes del mundo, donde recibió premios y condecoraciones como el Premio Ondas de España, La Guirnalda de Oro y el The Latin Legend otorgado por la revista Billboard.

Los duetos que realizó con Rocío Dúrcal superaron los 30 millones de discos vendidos en América y Europa, una cifra que llevó a ambos artistas a ser considerados como uno de los dúos más importantes en la historia de la música ranchera.

Juan Gabriel fue padre de cuatro hijos. Tres de ellos fueron adoptados y uno nació de su matrimonio con su exesposa y mejor amiga, Laura Salas.

Como escritor y músico, desarrolló una producción extraordinaria. Se le atribuyen alrededor de 1,800 canciones y más de 100 millones de álbumes vendidos, además de una capacidad que le permitió continuar llenando escenarios durante décadas.

Sus composiciones fueron interpretadas en diferentes estilos y por artistas de distintas generaciones. Su extensa contribución a la música lo convirtió en una leyenda con 45 años de trayectoria.

Para la década de 2010 ya acumulaba más de 40 años de carrera y numerosos éxitos musicales. También era reconocido como autor de más de 500 canciones, muchas de ellas interpretadas por grandes artistas mexicanos y de otras nacionalidades.

La polémica presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes

En la campaña presidencial mexicana de 1988, Juan Gabriel manifestó públicamente su apoyo al candidato oficialista Carlos Salinas de Gortari, quien posteriormente resultó electo en una votación que ha sido cuestionada desde entonces.

Dos años después, en 1990, el cantante recibió una oportunidad histórica: presentarse en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, uno de los principales recintos culturales del país y un espacio tradicionalmente reservado para expresiones consideradas parte de la llamada alta cultura.

La posibilidad de que un artista de música popular subiera a ese escenario generó una enorme polémica. Parte de la sociedad conservadora y machista de la época rechazaba su presencia, mientras que en algunos diarios aparecieron calificativos como “sacrilegio”, “anticultura” y “vulgar”.

La entonces directora de difusión cultural, Esther Pozo, recordó que el propio director de Bellas Artes se oponía inicialmente a la idea y le decía que estaba loca y que debía olvidarse del proyecto. En aquel momento, existía una marcada división entre los espacios destinados a la cultura popular y los reservados para la alta cultura.

Uno de los respaldos más importantes para que el concierto se concretara fue el de Cecilia Occelli, primera dama y admiradora del cantante, quien intervino a favor de Juan Gabriel.

A pesar de recibir la autorización, el proyecto enfrentó nuevos obstáculos. El director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Luis Herrera de la Fuente, se negó a participar y también existieron amenazas de huelga por parte del sindicato del recinto.

Finalmente, el 9 de mayo de 1990, Juan Gabriel llegó al escenario de Bellas Artes y ofreció una de las presentaciones más recordadas de la cultura musical mexicana.

La combinación resultó histórica: la Orquesta Sinfónica y su coro compartieron el escenario con un mariachi, mientras el público respondía completamente entregado al Divo de Juárez.

Entre el 9 y el 12 de mayo de ese año ofreció cuatro funciones consecutivas. Fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Enrique Patrón de Rueda, el mariachi Arriba Juárez y coros. También participaron niños de su escuela de música Semjase.

Su presentación terminó convertida en un símbolo de la ruptura entre la música considerada culta y la música popular. Juan Gabriel se consolidó como el primer cantautor de música popular en llegar a ese recinto acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Juan Gabriel regresó posteriormente a Bellas Artes en dos ocasiones más: en 1997, para celebrar 25 años de trayectoria, y en 2013, con el espectáculo “Mis 40 en Bellas Artes”, dedicado a conmemorar cuatro décadas de carrera.

Los últimos años y la muerte del Divo de Juárez

Durante la década de 2010, el paso del tiempo ya comenzaba a reflejarse en su voz y en su condición física. Aunque su energía y espíritu sobre el escenario se mantenían, el cantante sabía que ya no tenía las mismas condiciones de años anteriores.

Juan Gabriel llegó a expresar que, si se sintiera mal durante una presentación, probablemente continuaría cantando. Incluso contemplaba que, si se desmayaba sobre un escenario, el público sabría que era porque amaba cantar y llevaba muchos años dedicando su vida a ello.

En 2014 sufrió una neumonía que lo llevó a permanecer varios días intubado durante una hospitalización de dos meses. Tras recuperarse, el cantautor regresó a los escenarios y continuó con sus presentaciones.

Su último concierto se realizó el 26 de agosto de 2016 en Los Ángeles, como parte de la gira “México es todo”. Aunque había enfrentado problemas de salud durante las semanas previas, continuó trabajando hasta dos días antes de su muerte.

Un día después de una de sus presentaciones en Los Ángeles, sufrió un paro cardiaco fulminante. Su hijo, Iván Aguilera, recordó que recibió una llamada en la que le informaron que su padre no se sentía bien y, entre 15 y 20 minutos después, recibió la noticia de su fallecimiento.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, fue encontrado sin vida en su residencia tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

Más de una década después, su catálogo mantiene una presencia constante. Se le atribuyen más de 1,800 canciones, más de 100 millones de discos vendidos y temas interpretados por más de 1,500 artistas en distintos géneros e idiomas, entre ellos español, inglés, portugués, japonés y turco.

Canciones como “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte”, “No tengo dinero” y “Se me olvidó otra vez” siguen presentes en bodas, funerales, fiestas, karaokes y plataformas digitales.

En las plataformas de streaming, las canciones de Juan Gabriel acumulan miles de millones de reproducciones y continúan atrayendo a nuevas generaciones. Los lanzamientos póstumos, como el álbum “Eterno” y nuevas versiones de sus temas, también mantienen activo su catálogo.

En 2024, “Amor eterno” fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su importancia cultural e histórica.

Sus canciones abordaron sentimientos universales como el amor, el desamor, el dolor, la superación y la nostalgia, con una forma directa y profunda que le permitió conectar con personas de distintas edades y condiciones sociales.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Latin Grammy, Billboard y Lo Nuestro, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el reconocimiento como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2009.

Alberto Aguilera Valadez murió en 2016, pero el personaje que construyó y la música que dejó continúan presentes. Juan Gabriel sigue cantando en la memoria de México y de millones de personas que, generación tras generación, mantienen vivo al Divo de Juárez.