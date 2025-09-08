Juan Gabriel revive con su álbum póstumo “Eterno”

La voz y el legado de Juan Gabriel vuelven a brillar con Eterno, un álbum póstumo lanzado este 7 de septiembre a través de Virgin Music Group

La producción reúne 20 canciones, entre clásicos inmortales del Divo de Juárez y grabaciones inéditas nunca antes escuchadas, disponibles ya en todas las plataformas digitales.

El disco celebra el vínculo de Juan Gabriel con el mariachi, género que marcó su trayectoria. “Él deseaba grabar con mariachi, porque quería mucho al mariachi... quería realizarlo después de los Dúos, pero ya no fue posible”, explicó Iván Aguilera, hijo del artista y albacea de su patrimonio.

El sencillo principal, Enamorado y Feliz, encabeza esta colección que incluye también nuevas versiones de temas emblemáticos como No Tengo Dinero, Te lo Pido por Favor y La Diferencia, además de joyas poco conocidas como Las Cartas de Alberto. Todas las piezas fueron producidas con arreglos inéditos bajo la dirección de Guillermo Hernández Galicia, colaborador cercano del cantante durante más de dos décadas.

A nueve años de su fallecimiento, Juan Gabriel mantiene vigente su legado con más de 10 millones de seguidores en Spotify y 7.1 millones de suscriptores en YouTube. Además, el próximo 30 de octubre estrenará en Netflix el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, con imágenes grabadas por el propio artista.

Con más de 100 millones de discos vendidos, 1,800 composiciones y una carrera que lo consagró como uno de los mayores exponentes de la música en español, el Divo de Juárez sigue siendo eterno, ahora también a través de este nuevo álbum que conecta a sus seguidores con su inagotable genio creativo.