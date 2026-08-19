Juan Gabriel llega al cine con su primer Bellas Artes

El histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines de Latinoamérica y España el 28 de agosto, con material inédito

El histórico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990 llegará a la pantalla grande en una versión restaurada y remasterizada que permitirá a sus seguidores revivir una de las presentaciones más importantes de su trayectoria.

La película “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”, dirigida por la cineasta mexicana María José Cuevas y producida por Sony Music Vision, tendrá su estreno el 28 de agosto en cines de Latinoamérica y España, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas el 15 de septiembre.

El concierto que marcó un antes y un después

La cinta recupera las actuaciones que el llamado “Divo de Juárez” realizó en el recinto cultural mexicano durante mayo de 1990. Su presentación generó polémica debido a las críticas que cuestionaban que un intérprete de música popular ocupara uno de los escenarios culturales más importantes de México.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, finalmente convirtió aquella presentación en un momento decisivo para la música mexicana. Durante su debut en Bellas Artes actuó ante mil 396 personas, entre ellas el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Para María José Cuevas, aquella controversia representó un momento en el que la cultura popular logró abrirse paso en un espacio asociado con la alta cultura.

Imágenes inéditas revelan otra faceta de Juan Gabriel

Uno de los principales atractivos de la nueva película será la incorporación de imágenes de ensayos que nunca habían sido mostradas, procedentes del archivo personal del cantante.

Cuevas encontró grabaciones en video de algunas canciones interpretadas durante el concierto que no fueron incluidas en el montaje original. Este material ofrece una perspectiva más cercana del artista y permite observar momentos más íntimos de aquella presentación.

Entre los hallazgos también destaca la grabación del único ensayo realizado para el espectáculo, ocurrido el 8 de mayo de 1990, un día antes de que comenzara la primera de las cuatro noches de presentaciones, celebradas del 9 al 12 de mayo.

En esas imágenes aparece Juan Gabriel escuchando por primera vez su música interpretada por alrededor de un centenar de músicos, acompañado por el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda, la Orquesta Sinfónica Nacional y mariachis.

El público podrá cantar y bailar en las salas

La intención de la producción es que la experiencia cinematográfica permita al público acercarse de una manera diferente al cantante y a su legado.

La directora anticipó que las funciones podrían convertirse en una celebración colectiva, con espectadores cantando y bailando las canciones del artista mientras disfrutan de la presentación en pantalla grande.

La propuesta ya tiene un antecedente. En noviembre de 2025, la grabación de aquel concierto fue proyectada en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de la promoción del documental “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, también dirigido por Cuevas. Aquella exhibición reunió a 170 mil personas.

La cifra superó ampliamente los 70 mil asistentes que acudieron en septiembre de 2024 a la proyección del concierto de Juan Gabriel de 2013 en Bellas Artes.

Más homenajes por el décimo aniversario de su muerte

El estreno de “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” forma parte de las actividades con las que se conmemoran diez años del fallecimiento del cantante.

En México también se emitirá un sello postal dedicado al artista a través del Servicio Postal Mexicano. Además, se lanzará una edición en vinilo del concierto en México y Estados Unidos, mientras que la presentación estará disponible por primera vez en formato Dolby Atmos a partir del 20 de agosto.

El legado de Juan Gabriel permanece

Juan Gabriel murió por causas naturales el 28 de agosto de 2016 en su residencia de Santa Mónica, California, mientras se encontraba de gira. Tenía 66 años.

El cantante fue incluido en el Salón de la Fama de Billboard en 1996 y desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la que transitó por géneros como ranchera, balada, pop y bolero, además de producir música para otros intérpretes.

Su trayectoria incluye más de 150 millones de discos vendidos, más de mil 800 canciones compuestas y 34 álbumes de estudio. También recibió seis nominaciones al Grammy y obtuvo tres premios Grammy Latinos de manera póstuma.

En las listas de Billboard consiguió más de 20 éxitos dentro del Top 10, incluidos siete números uno en Hot Latin Songs. “Yo No Sé Qué Me Pasó” hizo historia al debutar en el primer lugar de esa lista en 1986.