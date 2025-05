Joy Huerta nominada a los Premios Tony por mejor banda original

Tres programas, "Death Becomes Her", "Maybe Happy Ending" y "Buena Vista Social Club", encabezaron el grupo de nominados a los 78º premios anuales Tony anunciados este jueves temprano, recibiendo 10 nominaciones cada uno.

Las nominaciones, anunciadas por los ganadores del Premio Tony, Sarah Paulson y Wendell Pierce, también incluyeron a numerosas estrellas de Hollywood. George Clooney, Sarah Snook, Sadie Sink y Bob Odenkirk fueron nominados.

Joy Huerta, quien es la mitad del dúo pop mexicano Jesse & Joy , está nominada a mejor banda sonora original por "Real Women Have Curves", en la que colaboró ​​con Benjamin Velez. Jesse & Joy alcanzó el top cinco en Hot Latin Songs en 2012 con "¡Corre!

Mejor banda sonora original escrita para teatro

Music and lyrics: David Yazbek and Erik Della Penna, “Dead Outlaw”

Music and lyrics: Julia Mattison and Noel Carey, “Death Becomes Her”

Music: Will Aronson, lyrics: Will Aronson and Hue Park, “Maybe Happy Ending”

Music and lyrics: David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson and Zoe Roberts, “Operation Mincemeat: A New Musical”

Music and lyrics: Joy Huerta and Benjamin Velez, “Real Women Have Curves: The Musical”

Cabe recordar que años antes Joy Huerta no era una admiradora de los musicales, pero se fue volviendo devota. Ahora es una orgullosa representante de los compositores mexicanos en un escenario tan codiciado como la meca del teatro en Nueva York.

Todo comenzó cuando la producción buscó a Joy a finales de 2019. El proceso se vio impactado por la pandemia, pues en un principio el equipo debió trabajar de forma virtual. Aunque también tuvo sus ventajas, pues a ella le permitió romper con la rutina de sus giras y componer de una manera muy distinta a la que estaba acostumbrada.

“Real Women Have Curves: The Musical”, basado en la obra de teatro de Josefina López, es protagonizado por Tatianna Córdoba, Justina Machado, Florencia Cuenca, Shelby Acosta, Carla Jimenez y Aline Mayagoitia.

El musical cuenta con la dirección y coreografía del galardonado con el Tony Sergio Trujillo, libreto de Lisa Loomer con Nell Benjamin y la supervisión musical de Nadia DiGiallonardo. Es producido, entre otros, por Barry y Fran Weissler, así como Jack Noseworthy. La música y las letras son de Joy, quien ha sido acreedora del Grammy y del Latin Grammy en colaboración con el compositor y letrista Benjamin Velez.

Otras de las nominaciones importantes fue la de George Clooney quien recibió su primera nominación al Tony a la mejor interpretación de un actor en un papel principal en una obra de teatro por "Buenas noches, y buena suerte".

La temporada de elegibilidad 2024/2025 comenzó el 26 de abril de 2024 y finalizó el 27 de abril de 2025. Los Premios Tony serán votados en 26 categorías competitivas por 840 votantes Tony designados dentro de la comunidad teatral.

La noche más importante de Broadway, que será presentada por la estrella de "Wicked" Cynthia Erivo, se llevará a cabo el 8 de junio a las 20:00 hora local en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York.

